Минтранс анонсировал возобновление работы аэропорта Геленджика

В ведомстве также сообщили, что до конца 2025 г. в аэропорте Геленджика завершатся работы по обновлению инфраструктуры. В публикации есть напоминание о том, что строительство нового аэровокзала в 2021 г. позволило увеличить пропускную способность авиагавани вдвое.