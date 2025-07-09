Минтранс анонсировал возобновление работы аэропорта Геленджика

Минтранс анонсировал возобновление работы аэропорта ГеленджикаВоздушная гавань была закрыта с начала конфликта на Украине
Аэропорт Геленджика готовится к возобновлению внутренних полетов, сообщили в Telegram-канале Минтранса. После выпуска извещения авиакомпании начнут продавать билеты на рейсы, связанные с этой воздушной гаванью.
«Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД», – отметили в министерстве.
В ведомстве также сообщили, что до конца 2025 г. в аэропорте Геленджика завершатся работы по обновлению инфраструктуры. В публикации есть напоминание о том, что строительство нового аэровокзала в 2021 г. позволило увеличить пропускную способность авиагавани вдвое.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале поблагодарил правительство страны и Росавиацию за решение об открытии аэропорта и назвал его важным для региона.
Аэропорт входит в число тех воздушных гаваней, которые с 2022 г. перестали принимать самолеты для обеспечения безопасности пассажиров. Всего на юге России их было 11: в Анапе, Брянске, Белгороде, Воронеже, Курске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Липецке, Симферополе, Геленджике и Элисте.
28 мая 2024 г. возобновил работу аэропорт Элисты. Как отметили в Минтрансе, за первые шесть месяцев 2025 г. он обслужил примерно 29 000 пассажиров в рамках 324 рейсов.