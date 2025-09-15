«Ригла» купила еще одну крупную дальневосточную сеть аптек

«Ригла» нацелена сохранить кадровый состав аптек, сообщил ее гендиректор Борис Попов. По его словам, покупатель не планирует проводить их ребрендинг «в обозримом будущем», название сети останется прежним. Сама «Ригла» объединяет точки под брендами «Ригла» и «Здравсити аптека». Сделка позволит укрепить позиции компании в Дальневосточном федеральном округе, объясняет Попов. По его словам, за последние полтора года «Ригла» нарастила долю в этом регионе с 3,2% в 2023 г. до 24,2% по итогам первого полугодия 2025 г. Свою роль в этом сыграла и покупка местных сетей. В конце 2023 г. стало известно, что «Ригла» приобрела уссурийскую «Фарм», в которую входила 31 аптека. А в конце прошлого года она стала владельцем 293 точек объединенной сети «Аптека Минницен» и «Новая аптека», которая работала почти во всех регионах ДФО.