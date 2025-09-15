«Ригла» купила еще одну крупную дальневосточную сеть аптек

«Ригла» купила еще одну крупную дальневосточную сеть аптекПриобретение «Аптека25.рф» могло обойтись ей в сумму до 1,6 млрд рублей
«Ригла» (входит в группу «Протек» Вадима Якунина), как следует из ее сообщения, приобрела сеть «Аптека25.рф», которой принадлежат 49 аптек в Приморском крае. Информация о сделке подтверждается и данными ЕГРЮЛ. Там сказано, что 12 сентября ООО «Ригла» стала владельцем трех юрлиц (ООО «Аванти фарма», ООО «Фарма лайф», ООО «Аптека25.рф»), управляющих этой. Прежний ее владелец — приморский предприниматель Денис Беликов. У него остается доля во владивостокской клинике «Святая Мария» и местной сети зоомагазинов DogHouse, по данным «СПАРК-Интерфакс». Связаться с ним не удалось, а представитель «Аптека25.рф» перенаправил вопросы «Ведомостей» покупателю.
Выручка «Аптека25.рф» в 2024 г. составила 4,1 млрд руб. Сеть заняла 41-е место в рейтинге двухсот крупнейших аптечных сетей России по итогам года, по данным отраслевого издания Vademecum. «Ригла» — лидер этого рейтинга с выручкой 194,5 млрд руб.
Сумму сделки стороны не раскрывают. По оценке гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, она могла соответствовать четырем-пяти месячным оборотам компании. Сама «Ригла» со ссылкой на DSM Group приводит среднемесячную выручку на одну точку «Аптеки25.рф» в первом полугодии 2025 г. — она составила 6,7 млн руб. Следовательно, она могла заплатить за данный актив от 1,3 до 1,6 млрд руб.
«Ригла» нацелена сохранить кадровый состав аптек, сообщил ее гендиректор Борис Попов. По его словам, покупатель не планирует проводить их ребрендинг «в обозримом будущем», название сети останется прежним. Сама «Ригла» объединяет точки под брендами «Ригла» и «Здравсити аптека». Сделка позволит укрепить позиции компании в Дальневосточном федеральном округе, объясняет Попов. По его словам, за последние полтора года «Ригла» нарастила долю в этом регионе с 3,2% в 2023 г. до 24,2% по итогам первого полугодия 2025 г. Свою роль в этом сыграла и покупка местных сетей. В конце 2023 г. стало известно, что «Ригла» приобрела уссурийскую «Фарм», в которую входила 31 аптека. А в конце прошлого года она стала владельцем 293 точек объединенной сети «Аптека Минницен» и «Новая аптека», которая работала почти во всех регионах ДФО.
Но «Ригла» развивается не только за счет сделок M&A, указывает Попов. С начала года сеть открыла, по его словам, более 570 аптек по всей стране. К началу сентября их число превысило 6300 в 74 регионах, уточнил он. Покупку еще одной сети в ДФО Шуляк считает логичным шагом. Чем выше доля аптечной сети в регионе — тем увереннее она себя там чувствует, в том числе за счет снижения расходов на содержание точек, указывает он. При этом покупка готовой сети с известным брендом может быть выгоднее, чем органическое развитие, поскольку найти место под открытие новых точек, как правило, сложнее, резюмирует эксперт.
За последние пару лет «Ригла» провела ряд сделок по покупке крупных сетей. Помимо «Аптеки Минницен» и «Новой аптеки», она приобрела нижегородские Farmani и «Аптечество» (375 точек), самарскую «Алию» (174 точки).
«Сама компания входит в группу «Протек», где основным направлением является дистрибьюторский бизнес, напоминает Шуляк. «Протек» стал вторым среди российских фармдистрибьюторов по итогам 2024 г. с оборотом 406,1 млрд руб. Это основной источник дохода группы, который та вкладывает в покупку новых сетей, говорят эксперты. Чистая прибыль основного юрлица дистрибьюторского направления «Протека» — ЦВ «Протек» — в 2024 г. выросла на 23,3% до 2,4 млрд руб. Но и этот же показатель основного юрлица аптечного бизнеса «Протека» (ООО «Ригла») в аналогичный период прибавил 77,4% (до 2,3 млрд руб.), по данным «СПАРК-Интерфакс».