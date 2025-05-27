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«Ригла» купила калининградскую аптечную сеть «Новая аптека»

Сумма сделки могла составить около 200 млн рублей
Полина Гриценко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Входящие в фармацевтическую группу «Протек» Вадима Якунина ООО «Ригла» и АО «Протек» 23 мая стали владельцами калининградского ООО «Линц», следует из ЕГРЮЛа. Эта компания управляет региональной аптечной сетью «Новая аптека».

В аптечной сети «Ригла» (входит в «Протек») факт покупки «Ведомостям» подтвердили. Приобретены 55 аптек, передал через представителя гендиректор «Риглы» Борис Попов. Все аптеки, по его словам, будут ребрендированы в основной формат «Риглы» – «Здравсити аптека». Интерес к рынку Калининградской области он объясняет задачами роста пользовательской базы «Риглы», повышения доступности фармтоваров.

Общее число аптек «Риглы» таким образом приблизилось к 6000, отмечает Попов. «Ригла» – крупнейшая аптечная сеть по итогам 2024 г. по версии рейтингов Vademecum и DSM Group. Выручка сети в прошлом году выросла на 26% до 194,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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