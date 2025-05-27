«Ригла» купила калининградскую аптечную сеть «Новая аптека»Сумма сделки могла составить около 200 млн рублей
Входящие в фармацевтическую группу «Протек» Вадима Якунина ООО «Ригла» и АО «Протек» 23 мая стали владельцами калининградского ООО «Линц», следует из ЕГРЮЛа. Эта компания управляет региональной аптечной сетью «Новая аптека».
В аптечной сети «Ригла» (входит в «Протек») факт покупки «Ведомостям» подтвердили. Приобретены 55 аптек, передал через представителя гендиректор «Риглы» Борис Попов. Все аптеки, по его словам, будут ребрендированы в основной формат «Риглы» – «Здравсити аптека». Интерес к рынку Калининградской области он объясняет задачами роста пользовательской базы «Риглы», повышения доступности фармтоваров.
Общее число аптек «Риглы» таким образом приблизилось к 6000, отмечает Попов. «Ригла» – крупнейшая аптечная сеть по итогам 2024 г. по версии рейтингов Vademecum и DSM Group. Выручка сети в прошлом году выросла на 26% до 194,5 млрд руб.