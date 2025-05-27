«Ригла» купила калининградскую аптечную сеть «Новая аптека»

В аптечной сети «Ригла» (входит в «Протек») факт покупки «Ведомостям» подтвердили. Приобретены 55 аптек, передал через представителя гендиректор «Риглы» Борис Попов. Все аптеки, по его словам, будут ребрендированы в основной формат «Риглы» – «Здравсити аптека». Интерес к рынку Калининградской области он объясняет задачами роста пользовательской базы «Риглы», повышения доступности фармтоваров.