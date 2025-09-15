Х5 вслед за «Магнитом» начал открывать ультрамалые магазины

Но с 2020 г. группа открыла по крайней мере два магазина без кассиров «Пятерочка #налету» в ЖК «Испанские кварталы» и на Ходынском бульваре. По итогам пилота результаты были неплохими, но масштабирования не последовало из-за смены команды и прекращения инвестиций, знает руководитель одной из консалтинговых компаний. Эксперт сервиса по организации торгового пространства «Про.сторы» Ирина Болотова считает формат перспективным и востребованным у покупателей. Хорошо работающих концепций мини-магазинов пока немного, указывает она. В том числе из-за того, что для поддержания ассортимента в них сложно организовать логистику, особенно в крупных городах с высоким трафиком вроде Москвы и Санкт-Петербурга.