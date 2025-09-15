Х5 вслед за «Магнитом» начал открывать ультрамалые магазины

Х5 вслед за «Магнитом» начал открывать ультрамалые магазиныРитейлер запустил в тестовом режиме как минимум две точки «Налету!»
Продуктовый ритейлер Х5 («Пятерочка», «Перекресток») набирает продавцов как минимум в три магазина нового формата «Налету!» в Москве и один — в Санкт-Петербурге, обнаружили «Ведомости» на сайте HeadHunter. Еще одна точка заработала в сентябре на ул. Барклая в российской столице, свидетельствуют данные «Яндекс карт» и 2ГИС. По данным последнего сервиса, ранее на этом месте была «Пятерочка».
Набор сотрудников ведется на HeadHunter с аккаунта «Пятерочки». Их обещают обучить работе с печью и кофемашиной. В Х5 на запрос «Ведомостей» о планах по развитию формата не ответили.
О запуске нового формата группы 15 сентября сообщило отраслевое издание Shopper’s. По его данным, точка «Налету!» заработала также в жилом доме на Очаковском шоссе в Москве.
Сам формат совмещает «быстрые покупки» и кафе; в торговой точке два зала с кассами самообслуживания, сообщал Shopper’s. Его корреспондент
заметил, что там представлена готовая еда, есть место для самостоятельного приготовления кофе и заваривания лапши, а также столики для посетителей.
На этапе теста X5 может открыть 15–20 объектов, уточняет издание со ссылкой на топ-менеджера одного из российских ритейлеров. Гендиректор DNA Realty Антон Белых рассказал ему, что площадь помещений новой сети составит 100-150 кв. м.
Такого формата (ultra-convenience, магазины малой площади шаговой доступности с упором на готовую еду и напитки) у Х5 сейчас нет. Группа развивает супермаркеты «Перекресток», магазины у дома «Пятерочка» и дискаунтеры «Чижик». Из малого формата в портфеле группы с конца 2023 г. есть лишь сеть «Около», объединяющая небольшие точки площадью от 60 до 150 кв. м, но она развивается лишь по франшизе. В интервью «Ведомостям» в июне 2025 г. президент X5 Group Екатерина Лобачева говорила, что малый формат компания намерена развивать через «Около» и собственных магазинов ultra-convenience не планирует.
Но с 2020 г. группа открыла по крайней мере два магазина без кассиров «Пятерочка #налету» в ЖК «Испанские кварталы» и на Ходынском бульваре. По итогам пилота результаты были неплохими, но масштабирования не последовало из-за смены команды и прекращения инвестиций, знает руководитель одной из консалтинговых компаний. Эксперт сервиса по организации торгового пространства «Про.сторы» Ирина Болотова считает формат перспективным и востребованным у покупателей. Хорошо работающих концепций мини-магазинов пока немного, указывает она. В том числе из-за того, что для поддержания ассортимента в них сложно организовать логистику, особенно в крупных городах с высоким трафиком вроде Москвы и Санкт-Петербурга.
Кроме того, требуются компетенции как в кофе, так и в напитках и еде, чтобы предложить покупателю нестандартную продукцию, которую они не встретят в других местах, указывает Болотова.
«Пятерочка» же имеет опыт в сегменте кофе на вынос, пекарнях и категории готовой еды и, по сути, является лидером в этих категориях среди крупных ритейлеров, указывает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Поэтому тестирование такого формата он называет логичным для Х5. Инвестиции в открытие одной такой торговой точки он оценивает в 10 млн руб. При расширении сети эту сумму можно оптимизировать, отмечает эксперт.
В формат ultra-convenience совсем недавно зашел ближайший конкурент Х5 — группа «Магнит». В июне она объявила о запуске сети «Заряд от Магнита» с фокусом на готовую еду и быстрые покупки. Как сообщал ТАСС, ритейлер планирует открыть до 150 таких магазинов до конца 2025 г.