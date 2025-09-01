X5 стала голубой фишкой: что будет с акциями

Акции X5 с 19 сентября будут в базе расчета индекса голубых фишек, сообщила Московская биржа 29 августа. Ранее акции группы находились в листе ожидания на включение. Также бумаги ритейлера войдут в расчетную базу индекса Мосбиржи и его долларового аналога индекса РТС. При этом из индекса исключат обыкновенные акции HeadHunter, которые переходят во второй эшелон.