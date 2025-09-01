X5 стала голубой фишкой: что будет с акциями

X5 стала голубой фишкой: что будет с акциямиОни войдут в индекс с 19 сентября, а бумаги HeadHunter будут исключены из него
Акции X5 с 19 сентября будут в базе расчета индекса голубых фишек, сообщила Московская биржа 29 августа. Ранее акции группы находились в листе ожидания на включение. Также бумаги ритейлера войдут в расчетную базу индекса Мосбиржи и его долларового аналога индекса РТС. При этом из индекса исключат обыкновенные акции HeadHunter, которые переходят во второй эшелон.
Индекс голубых фишек – ключевой индикатор фондового рынка, объединяющий акции крупнейших по капитализации компаний на бирже, котировки которых показывают общее экономическое состояние финансового рынка. Индекс рассчитывается на основании цен сделок с акциями 15 наиболее ликвидных эмитентов российского фондового рынка. Наибольший вес в расчетной базе индекса на 29 августа занимали бумаги «Газпрома» (14,84%), Сбербанка (14,59%) и «Лукойла» (13,85%). Состав списка корректируется ежеквартально.