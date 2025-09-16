Lamoda запустила свой бренд спортивной одежды

Lamoda запустила свой бренд спортивной одеждыРоссийские ритейлеры стали активней продавать такие товары после ухода международных игроков из страны
Ритейлер одежды и обуви Lamoda запустил собственную торговую марку (СТМ) спортивной одежды Loom, сообщил «Ведомостям» его представитель. Этот бренд уже представлен на самой платформе компании. Но он также появится и в магазинах Lamoda Sport, уточнил собеседник. Сейчас ритейлер продает под этой маркой леггинсы, топы, спортивные бра, футболки и другие товары. Lamoda планирует выпускать две основные коллекции в год.
Запуск новой СТМ – логичный шаг для ритейлера, говорит партнер One Story Ольга Сумишевская. Она напоминает, что развитие собственных марок – одно из ключевых направлений стратегии Lamoda, обновленной в 2024 г. Она предполагает рост оборота с учетом скидок и акций втрое к 2028 г., клиентской базы – в полтора раза до 6 млн человек, говорил в ноябре прошлого года гендиректор маркетплейса Максим Гришаков. Средний чек, по его словам, должен увеличиться вдвое к этому сроку. За 2024 г. он составил 5676 руб.
Lamoda запускает собственные марки с весны 2024 г. В портфеле ритейлера есть бренды одежды Nume и Mademan, обуви Founds, минималистичной повседневной одежды Uset, а также товары для дома Lamoda Home. Компания системно развивает СТМ: новые линейки появляются там, где аналитика фиксирует дефицит предложения или рост спроса, указывает аналитик и издатель Fashion Buzz Ольга Штейнберг. При этом у компании есть преимущества – например, собственная сеть Lamoda Sport, напоминает она. На конец 2024 г. она включала более 100 точек. Вместе с доступом к данным о покупателях и трендах, по словам Штейнберг, это снижает риски и позволяет точнее формировать ассортимент.
После того как ряд международных спортивных брендов прекратил поставки в Россию, несколько ритейлеров запустили собственные марки. «Спортмастер» прибавил к Demix и Nordway СТМ Athlex. Дистрибутор спорттоваров Lestate, развивающий магазины Sport Point, стал продавать там продукцию под названием Rank.
Но не все запуски оказались успешными. Ритейлер Gulliver Group, начавший продажи своего спортивного бренда Jumkey в начале 2024 г., к осени этого года прекратил их. С прошлого года российский рынок покидают игроки, не сумевшие здесь закрепиться, говорила тогда директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Как объясняла она, им стало сложнее развиваться в том числе из-за снижения покупательской активности на фоне роста цен на товары.
Тем не менее, рынок спортивной одежды в России остается недозаполненным, особенно в сегментах «средний» и «средний плюс» с акцентом на качество и дизайн, считает Штейнберг.
Выручка Lamoda по итогам прошлого года увеличилась на 39% к предыдущему году до 103 млрд руб., сообщала компания. Оборот онлайн-магазина без учета скидок и возвратов (GMV) увеличился на 37% до 187 млрд руб. Управляющее бизнесом ООО «Купишуз» принадлежит АО «ЛМ холдинг» Якова Панченко, владельцу универмагов «Стокманн».