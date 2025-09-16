Газета
Lamoda запустила свой бренд спортивной одежды

Российские ритейлеры стали активней продавать такие товары после ухода международных игроков из страны
Ритейлер одежды и обуви Lamoda запустил собственную торговую марку (СТМ) спортивной одежды Loom, сообщил «Ведомостям» его представитель. Этот бренд уже представлен на самой платформе компании. Но он также появится и в магазинах Lamoda Sport, уточнил собеседник. Сейчас ритейлер продает под этой маркой леггинсы, топы, спортивные бра, футболки и другие товары. Lamoda планирует выпускать две основные коллекции в год.

Запуск новой СТМ – логичный шаг для ритейлера, говорит партнер One Story Ольга Сумишевская. Она напоминает, что развитие собственных марок – одно из ключевых направлений стратегии Lamoda, обновленной в 2024 г. Она предполагает рост оборота с учетом скидок и акций втрое к 2028 г., клиентской базы – в полтора раза до 6 млн человек, говорил в ноябре прошлого года гендиректор маркетплейса Максим Гришаков. Средний чек, по его словам, должен увеличиться вдвое к этому сроку. За 2024 г. он составил 5676 руб.

Lamoda запускает собственные марки с весны 2024 г. В портфеле ритейлера есть бренды одежды Nume и Mademan, обуви Founds, минималистичной повседневной одежды Uset, а также товары для дома Lamoda Home. Компания системно развивает СТМ: новые линейки появляются там, где аналитика фиксирует дефицит предложения или рост спроса, указывает аналитик и издатель Fashion Buzz Ольга Штейнберг. При этом у компании есть преимущества – например, собственная сеть Lamoda Sport, напоминает она. На конец 2024 г. она включала более 100 точек. Вместе с доступом к данным о покупателях и трендах, по словам Штейнберг, это снижает риски и позволяет точнее формировать ассортимент.

После того как ряд международных спортивных брендов прекратил поставки в Россию, несколько ритейлеров запустили собственные марки. «Спортмастер» прибавил к Demix и Nordway СТМ Athlex. Дистрибутор спорттоваров Lestate, развивающий магазины Sport Point, стал продавать там продукцию под названием Rank.

«Ригла» купила еще одну крупную дальневосточную сеть аптек

Бизнес / Торговля и услуги

Но не все запуски оказались успешными. Ритейлер Gulliver Group, начавший продажи своего спортивного бренда Jumkey в начале 2024 г., к осени этого года прекратил их. С прошлого года российский рынок покидают игроки, не сумевшие здесь закрепиться, говорила тогда директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Как объясняла она, им стало сложнее развиваться в том числе из-за снижения покупательской активности на фоне роста цен на товары.

Тем не менее, рынок спортивной одежды в России остается недозаполненным, особенно в сегментах «средний» и «средний плюс» с акцентом на качество и дизайн, считает Штейнберг.

Выручка Lamoda по итогам прошлого года увеличилась на 39% к предыдущему году до 103 млрд руб., сообщала компания. Оборот онлайн-магазина без учета скидок и возвратов (GMV) увеличился на 37% до 187 млрд руб. Управляющее бизнесом ООО «Купишуз» принадлежит АО «ЛМ холдинг» Якова Панченко, владельцу универмагов «Стокманн».

