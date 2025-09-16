Lamoda запустила свой бренд спортивной одежды

Lamoda запускает собственные марки с весны 2024 г. В портфеле ритейлера есть бренды одежды Nume и Mademan, обуви Founds, минималистичной повседневной одежды Uset, а также товары для дома Lamoda Home. Компания системно развивает СТМ: новые линейки появляются там, где аналитика фиксирует дефицит предложения или рост спроса, указывает аналитик и издатель Fashion Buzz Ольга Штейнберг. При этом у компании есть преимущества – например, собственная сеть Lamoda Sport, напоминает она. На конец 2024 г. она включала более 100 точек. Вместе с доступом к данным о покупателях и трендах, по словам Штейнберг, это снижает риски и позволяет точнее формировать ассортимент.