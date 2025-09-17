Российский ритейлер «Светофор» начал работать в Бразилии

«Светофор» планирует открыть 9 магазинов в Бразилии до конца 2025 г., а в ближайшие три года он намерен довести число своих точек там до 50, сообщает местный новостной портал TNH1. По его информации, первый магазин откроется в Компинансе, последующие – в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Минас-Жерайсе. Цены на товары будут на 30% ниже, чем в традиционных магазинах конкурентов. Это будет возможно за счет прямых закупок у производителей, экономии на оформлении зала, сокращенного ассортимента и низкой арендной платы. Формат точек планируется сделать компактным – 1000 кв. м, а ассортимент будет на 80% состоять из продуктов питания.