Российский ритейлер «Светофор» начал работать в Бразилии

Российский ритейлер «Светофор» начал работать в БразилииОн намерен открыть там до 50 точек за три года
Российский продуктовый ритейлер «Светофор» запустил сеть магазинов низких цен Vantajoso в Бразилии. Об этом написал отраслевой телеграм-канал «Около прилавка» со ссылкой на местные СМИ. О новом игроке на рынке продовольственного ритейла в сентябре, в частности, сообщали бразильский портал Terra, издание Monitor Economico и проч. «Светофор» действительно планирует работать в этой стране, ссылается на заявление одного из топ-менеджеров компании представительство БРИКС – BRICS Brasil. Представитель ритейлера на запрос «Ведомостей» не ответил. Связаться с Vantajoso не удалось.
«Светофор» планирует открыть 9 магазинов в Бразилии до конца 2025 г., а в ближайшие три года он намерен довести число своих точек там до 50, сообщает местный новостной портал TNH1. По его информации, первый магазин откроется в Компинансе, последующие – в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Минас-Жерайсе. Цены на товары будут на 30% ниже, чем в традиционных магазинах конкурентов. Это будет возможно за счет прямых закупок у производителей, экономии на оформлении зала, сокращенного ассортимента и низкой арендной платы. Формат точек планируется сделать компактным – 1000 кв. м, а ассортимент будет на 80% состоять из продуктов питания.
Сеть жестких дискаунтеров «Светофор» входит в группу «Торгсервис». Forbes ранее называл ее основным владельцем Сергея Шнайдера (в 2024 г. издание оценило его состояние в $1,4 млрд). Также в бизнесе участвуют его брат Андрей, мать Валентина и отец Иван. По оценке Infoline, выручка «Светофора» в России в первом полугодии 2025 г. снизилась год к году на 3,4% до 194,7 млрд руб. Это седьмой показатель среди всех отечественных ритейлеров за данный период.
«Светофор» уже представлен за рубежом. Компания начала работать на международном рынке в 2017 г. Первые магазины тогда она открыла в Белоруссии и Казахстане. Год спустя компания добралась до Европы и запустила торговую точку в Румынии под названием Mere. Эти вывески впоследствии появились в Германии, Польше, Испании, Греции, Великобритании, Румынии, Сербии, Украине, странах Прибалтики и других, сообщал Forbes.
Однако развитие магазинов в Европе осложнилось после начала СВО. По данным немецкой Lebensmittel Zeitung, «Светофор» закрыл магазины в Западной Европе – например, во Франции, Испании, Бельгии, Германии, и сосредоточился на развитии в Восточной Европе.
Но и здесь сеть сталкивается с возможными ограничениями. Например, власти Литвы рассматривают возможность закрытия точек Mere из-за возможной связи собственников с Россией, сообщал в июле 2025 г. новостной портал Delfi. А в Латвии группа депутатов выступила за введение санкций против компании Latprodukti, управляющей Mere, и её владельцев, писали местные СМИ.
Страны стремятся принять меры против ритейлера из-за его возможной связи его с Россией, уточняет партнер компании One Story Ольга Сумишевская. Так, в апреле 2025 г. Польша ввела санкции против Шнайдеров. Там после начала СВО Mere были закрыты, но магазины вернулись под брендом MyPrice.
Тем не менее Сумишевская отмечает, что компания продолжает успешно работать в Сербии и даже решила проблему с нехваткой ассортимента в этой стране, закупая товары на локальном рынке, а также в Белоруссии, Польше и Литве. По ее словам, в Греции также есть несколько магазинов Mere, разработаны планы развития сети, но пока они не реализуются.
В Европе сеть развивает магазины по российскому принципу – открывает торговые точки в локациях с низкой арендной платой, выставляет товары на продажу в паллетах и коробках, экономит на рекламе, говорит эксперт сервиса по организации торгового пространства «Про.сторы» Ирина Болотова. Однако, по ее словам, европейские магазины отличаются от российских более новым оборудованием и ориентацией на непродовольственные товары.
В итоге Mere в Европе занял свою нишу жестких дискаунтеров и демонстрирует хорошие обороты, отмечает Болотова. По ее словам, эта сеть, как и другие магазины сегмента, остается востребованной из-за роста расходов населения на коммунальные услуги и бензин, а также стагнации заработных плат. Как следствие, потребительский спрос смещается с супермаркетов на дискаунтеры, заключает она.
Но и в выходе дискаунтеров на бразильский рынок Сумишевская видит потенциал. По ее словам, небогатая часть населения страны формирует спрос на магазины такого формата. Но на успешность запуска повлияет наличие ассортимента, который отвечает потребностям людей, и налаживание непрерывных цепочек поставок по заявленным низким ценам, отмечает эксперт. Так, в январе 2019 г. один из магазинов Mere в Германии закрылся всего за два дня после открытия, так как в нем все раскупили, писал Forbes.