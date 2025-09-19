Селлеры пожаловались на новые правила возвратов товаров на Ozon

В комментариях один из селлеров пожаловался, что четверть всех его продаж – это возвраты, причем, как правило, это самые ходовые товары. Они автоматически отправятся на склад маркетплейса, возможно потеряв товарный вид, жалуется предприниматель. При последующих заказах в приоритетную продажу, по его словам, попадут именно эти возвратные позиции, которые затем снова возвращаются и снова попадают на склад. В результате даже новые товары с собственного склада начинают «перетекать» в фулфилмент Ozon и модель FBS фактически меняется на FBO без согласия селлера, отмечает он. Он также опасается, что в результате количество отрицательных отзывов будет расти.