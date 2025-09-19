Селлеры пожаловались на новые правила возвратов товаров на Ozon

Селлеры пожаловались на новые правила возвратов товаров на OzonМаркетплейс почти перестанет отвозить невыкупленные заказы продавцам и намерен хранить их на своих складах
С 1 октября 2025 г. Ozon изменит правила обработки возвратов товаров по модели FBS (продажи со склада продавца). Заказы, которые были отменены или возвращены покупателем без претензий к качеству, автоматически будут отправляться на склады маркетплейса для повторной продажи, обнаружили «Ведомости».
Сейчас у FBS-продавцов есть выбор – забирать отмененные заказы и возвращенные товары к себе или отправлять их на склад Ozon. Но с 1 октября возврат на склады маркетплейса станет обязательным по умолчанию. На фулфилмент-центрах товары будут проверяться, и, если они соответствуют требованиям, их повторно выставят на продажу.
В случае выявления повреждений товар все же вернется продавцу, но для этого нужно настроить автовывоз со склада маркетплейса. Забрать возвраты без повреждений вручную можно будет, оформив заявку через 30 дней после приемки товара на складе. Такой срок представитель компании объясняет тем, что шесть из 10 товаров со склада маркетплейса продаются в течение 30 дней.
Представитель Ozon объяснил «Ведомостям», что возврат товара на склад продавца занимает значительно больше времени, чем отправка продукции на ближайший фулфилмент Ozon. По его словам, логистика и тариф за продажу со склада маркетплейса в большинстве случаев будут дешевле. В компании добавили, что такую схему уже использует около половины продавцов, которые торгуют со своего склада.
Также Ozon учитывает ряд исключений: ювелирные украшения или товары, которые нельзя хранить на складе маркетплейса (например, шины или химические удобрения), а также изделия, выполненные на заказ, как и раньше, будут возвращаться к продавцам.
Повторная продажа возвратов со склада Ozon позволяет сократить сроки перепродажи в три раза и снизить издержки, считают в компании. Доставка со склада маркетплейса быстрее, из-за этого позиции поднимутся в поиске, говорится в сообщении Ozon. Компания обещает льготные условия хранения – от 30 до 365 дней бесплатно в зависимости от категории – и применение тарифов FBO (продажи со склада маркетплейса). Но конкретные условия в компании не раскрыли: сумма комиссии на каждый товар зависит от множества факторов, в частности затрат на логистику или категории самого товара.
Позиция селлеров
В комментариях под постом Ozon в Telegram предприниматели пишут о росте непредсказуемых расходов, потере контроля над товаром и опасениях за качество возвратов.
В комментариях один из селлеров пожаловался, что четверть всех его продаж – это возвраты, причем, как правило, это самые ходовые товары. Они автоматически отправятся на склад маркетплейса, возможно потеряв товарный вид, жалуется предприниматель. При последующих заказах в приоритетную продажу, по его словам, попадут именно эти возвратные позиции, которые затем снова возвращаются и снова попадают на склад. В результате даже новые товары с собственного склада начинают «перетекать» в фулфилмент Ozon и модель FBS фактически меняется на FBO без согласия селлера, отмечает он. Он также опасается, что в результате количество отрицательных отзывов будет расти.
Один из селлеров в разговоре с «Ведомостями» отметил, что малому и среднему бизнесу гораздо проще работать по FBS – с фиксированной логистикой, контролем качества отправок и возможностью быстро уйти с платформы. По его словам, при работе по FBO товары становятся «заложниками на складах Ozon», а вывоз – платный и сложный. Особенно уязвимы штучные, дорогие, хрупкие товары, которые часто портятся или теряются при возврате.
Принудительный перевод возвратов на склады Ozon предприниматель назвал неприемлемым: это, по его мнению, автоматически превращает FBS-продавца в FBO-продавца с соответствующими рисками и расходами. Он также выразил уверенность, что значительная часть возвратов будет приходить поврежденной или с испорченной упаковкой, а покупатели начнут жаловаться и оставлять негативные отзывы, что ударит по репутации и увеличит число отмен – логистику которых оплачивает сам продавец.
«Категорически не готов к повторной продаже через склады Ozon. Поскольку возможности получать отмененные товары с 1 октября меня лишают, торговлю на Ozon планирую прекратить», – добавил он.
Риски и плюсы
Гендиректор ERP-сервиса для малого и среднего бизнеса «Мойcклад» Аскар Рахимбердиев считает, что автоматический возврат товаров на склады Ozon имеет как плюсы, так и существенные риски для продавцов. Ключевая проблема – потеря контроля над качеством возвратов. По его словам, маркетплейс не всегда способен адекватно оценить состояние товара и в результате покупателю может быть повторно продан поврежденный товар, а ответственность за это ляжет на продавца. Второй риск – рост затрат, особенно для недорогих и низкомаржинальных позиций, отметил Рахимбердиев. Это, по его мнению, может подтолкнуть часть предпринимателей к уходу с маркетплейсов в пользу собственных интернет-магазинов или офлайн-торговли.
Кроме того, остаются неясности с маркировкой: пока не понятно, будет ли Ozon брать на себя работу с кодами, что критически важно для корректного учета оборота маркированной продукции. Среди положительных эффектов Рахимбердиев отмечает ускорение обработки возвратов и повышение оборачиваемости остатков.
Глава совета по электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров считает, что централизованная обработка возвратов «технически решает болезненные места экосистемы Ozon», но при этом перекладывает издержки и риски на селлера. В частности, это стандартизирует приемку, снижает долю спорных случаев и серых манипуляций на ПВЗ. «Но появятся дополнительные плечи логистики, перемаркировка, хранение, и все это ударит по продавцам в категориях с высокой возвратностью – от одежды до косметики», – поясняет он.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что новая схема обеспечивает экономию на логистике, так как товар возвращается на ближайший фулфилмент-центр, и сокращение срока, когда возвращенный товар недоступен к продаже (находится в пути). По его словам, это особенно актуально в преддверии высокого сезона, когда фактор времени играет особенно сильную роль.
Что говорят юристы
Федоров напоминает, что право собственности на товар остается за продавцом и любые операции маркетплейса с возвратом должны быть четко прописаны в договоре. Но, по мнению управляющего партнера Legal Eagles Армена Серобяна, новая схема возвратов не нарушает право собственности продавца – оно сохраняется, а изменения касаются лишь логистической процедуры. Продавец, продолжая работать с платформой, соглашается с этими условиями, напоминает он.
Юрист считает, что такая модель может быть выгодной для предпринимателей: она упрощает взаимодействие с маркетплейсом, снижает расходы на логистику и ускоряет повторную продажу товара. Существенных юридических рисков для площадки он в данном подходе не видит.
Управляющий партнер Veta Илья Жарский отмечает, что автоматическая передача возвратов на склады маркетплейса может быть законной только в случае, если такая схема четко прописана в оферте и согласована с продавцом. В противном случае речь может идти о существенном изменении условий договора, что требует согласия второй стороны. Кроме того, возникают вопросы о правомерности хранения и распоряжения чужим имуществом без согласия владельца, вплоть до признаков неосновательного обогащения.
По его словам, в условиях FBS товары изначально хранятся у продавца и возвращаются туда же. Если площадка изменяет правила в одностороннем порядке – это может стать поводом для претензий и даже судебных разбирательств. Особенно остро ситуация выглядит, если маркетплейс вводит плату за хранение или утилизацию возвратов, получая с этого дополнительный доход.
Жарский подчеркивает, что в условиях доминирующего положения на рынке такие действия могут квалифицироваться как злоупотребление. Принуждение продавцов к заведомо невыгодным условиям или создание барьеров для отказа от сотрудничества потенциально попадает под признаки недобросовестной конкуренции и может привлечь внимание антимонопольных органов.
«Ведомости» направили запрос в ФАС.
Что делают конкуренты
На «Яндекс маркете» при схеме FBS продавцы по-прежнему могут управлять возвратами, сообщил представитель маркетплейса. Товары возвращаются туда, откуда были отгружены, или по указанному адресу с возможностью изменить настройки, объясняет он.
Wildberries также сохраняет за продавцом контроль, уточнил представитель площадки: возврат может идти либо в ПВЗ, либо на склад – в зависимости от конфигурации, заданной селлером. При этом собеседник заявляет, что маркетплейс проверяет возвраты перед повторной продажей и не работает с опасными или не разрешенными для хранения категориями.