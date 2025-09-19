Газпромбанк может стать акционером «Медскана»

В июне Туголуков говорил в интервью РБК, что на бирже планируется разместить 10-15% акций. Но там же он признался, что на тот момент велись «активные переговоры» по вхождению в состав акционеров «Медскана» «Сбера». «Сбербанк инвестиции» еще в середине 2023 г. получили 49% в ООО «Медскан лаб» – компании, управляющей сетью лабораторий KDL. Затем эта доля была снижена до 39%. За этот пакет компания внесла вклад в сумме 2,75 млрд руб., говорится в отчете АО «Медскан» по МСФО. Там уточняется, что у сети есть право на выкуп доли «Сбербанк инвестиций», а у того – на ее продажу при наступлении определенных условий. Переговоры ведутся о конвертации доли «Сбера» в «KDL Медскан» в головную компанию, говорил в интервью Туголуков. «Нам нужен такой партнер – лидирующий банк, который полностью разделяет нашу идеологию, ценности, подходы и обладает многомиллионной аудиторией и продвинутыми технологиями», – объяснял он.