Газпромбанк может стать акционером «Медскана»Медицинская группа ищет источники финансирования для сокращения долга
Газпромбанк может стать акционером сети клиник «Медскан». Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами финансовой организации. Эту информацию подтвердил человек, близкий к одной из сторон переговоров. По его словам, Газпромбанк действительно рассматривается как потенциальный акционер головной компании сети.
Речь об АО «Медскан». Сейчас 50% в этом обществе принадлежит структуре «Росатома», а остальное – основателю Евгению Туголукову. Размер доли, которую может приобрести Газпромбанк, и кто выступает продавцом, не раскрывается.
«Медскан» ведет диалог «с рядом потенциальных партнеров в различных перспективных отраслях экономики с целью структурного финансирования», сообщил «Ведомостям» представитель группы. По его словам, окончательные партнеры пока не определены. Туголуков перенаправил вопросы в «Медскан». «Ведомости» направили запросы в Газпромбанк и «Росатом».
«Медскан» на конец 2024 г. объединял 65 клиник и 451 медлабораторию сети KDL. Компания в том числе управляет филиалом израильской клиники «Медскан Hadassah». Общая выручка группы, включая лабораторный бизнес, в 2024 г. выросла на 25% год к году до 28 млрд руб. Чистый убыток сократился на 7% до 1,2 млрд руб. Еще в прошлом году стало известно о планах «Медскана» провести до конца 2024 г. IPO, но оно в итоге не состоялось. В августе 2025 г. замгендиректора «Росатома» Илья Ребров сообщал отраслевому изданию «Страна «Росатом», что «Медскан» наряду с другими девятью компаниями отобраны госкорпорацией для подготовки к IPO «в 2026 г. и далее». Выход на биржу целесообразен только по мере смягчения денежно-кредитной политики со стороны ЦБ, объяснял он.
В июне Туголуков говорил в интервью РБК, что на бирже планируется разместить 10-15% акций. Но там же он признался, что на тот момент велись «активные переговоры» по вхождению в состав акционеров «Медскана» «Сбера». «Сбербанк инвестиции» еще в середине 2023 г. получили 49% в ООО «Медскан лаб» – компании, управляющей сетью лабораторий KDL. Затем эта доля была снижена до 39%. За этот пакет компания внесла вклад в сумме 2,75 млрд руб., говорится в отчете АО «Медскан» по МСФО. Там уточняется, что у сети есть право на выкуп доли «Сбербанк инвестиций», а у того – на ее продажу при наступлении определенных условий. Переговоры ведутся о конвертации доли «Сбера» в «KDL Медскан» в головную компанию, говорил в интервью Туголуков. «Нам нужен такой партнер – лидирующий банк, который полностью разделяет нашу идеологию, ценности, подходы и обладает многомиллионной аудиторией и продвинутыми технологиями», – объяснял он.
Работа со Сбербанком продолжается, говорит источник «Ведомостей». Он указывает на стратегию группы по снижению долговой нагрузки.
На конец 2024 г. соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,5. В марте 2025 г. «Медскан» разместил цифровые финансовые активы на 900 млн руб. А в июле – облигации на 3 млрд руб. с купоном 18,5% годовых. Кроме того, в июне 2025 г. «Медскан» договорился о кредитной линии до 3,7 млрд руб. с погашением, начиная с марта 2027 г. Этот долг обеспечен 10% акций АО «Медскан», говорится в отчете. Какой банк выступил кредитором, там не говорится. В начале сентября 2025 г. «Известия» сообщали об интересе основателя «Фармстандарта» Виктора Харитонина к покупке доли Евгения Туголукова в «Медскане». Тогда руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков оценивал стоимость 50% «Медскана» в 9,4-9,5 млрд руб.