Главная / Бизнес /

Выручка «Медскана» в первом полугодии увеличилась до 15,8 млрд рублей

Ведомости

Выручка медицинской группы «Медскан» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2025 г. увеличилась на 20% год к году и составила 15,8 млрд руб. Об этом сообщили в компании.

Показатель EBITDA вырос на 17% до 2,2 млрд руб. В компании рассказали, что основными драйверами роста стала синергия работы активов «Медскана», а также платформенное решение, которое обеспечило повышение эффективности деятельности компании.

За указанный период выручка по регионам показала рост во всех федеральных округах. Центральный федеральный округ обеспечил 51% общей выручки (8,1 млрд руб.), включая Московский регион с показателем 6,3 млрд рублей. Кроме того, Приволжский федеральный округ принес 2,5 млрд руб. выручки, Южный – 2,1 млрд руб.

«Медскан» увеличил годовую выручку на 25% до 28 млрд рублей

Бизнес / Торговля и услуги

«Медскан» на 50% принадлежит госкорпорации «Росатом». Компания реализует модель экосистемного подхода к организации комплексного медицинского обслуживания населения на основе сети современных медицинских центров с широким спектром высокотехнологичных методов диагностики и лечения.

4 июля «Медскан» разместил на Мосбирже дебютный выпуск облигаций на 3 млрд руб. Срок обращения бумаг составляет 810 дней. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 18,5% годовых. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску кредитный рейтинг на уровне A по локальной шкале (высокий уровень надежности).

