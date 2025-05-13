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«Медскан» увеличил годовую выручку на 25% до 28 млрд рублей

Ведомости

«Медскан» (входит в контур управления «Росатома») объявил финансовые результаты за 2024 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Согласно документу, за прошедший год выручка компании выросла на 25%, составив 28 млрд руб.

В сообщении компании также говорится, что за указанный период средний чек по активам группы увеличился на 21%, а доля прямых платежей пациентов сохранилась на уровне 81%. Показатель EBITDA вырос на 16,4%, составив 3,9 млрд руб.

Выручка «Медскан Сколково» выросла на 40% год к году и составила 5 млрд руб. Количество иностранных пациентов в клинике выросло на 65%.

Выручка лабораторного бизнеса KDL (входит в «Медскан») увеличилась на 22% и достигла 15,6 млрд руб. Показатель EBITDA компании вырос на 11%.

Компания представлена в 31 регионе, 105 городах РФ. Она насчитывает 65 медицинских центров, а также 451 лабораторный офис.

В марте «Медскан» разместил на СПБ бирже цифровые финансовые активы объемом 900 000 штук номинальной стоимостью 1000 руб. В сообщении компании тогда говорилось, что привлеченные средства пойдут на открытие центра хронических болезней Golden Care, запланированное на весну 2025 г. Кроме того, вырученные средства хотят направить на запуск новых цифровых продуктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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