«Медскан» увеличил годовую выручку на 25% до 28 млрд рублей
«Медскан» (входит в контур управления «Росатома») объявил финансовые результаты за 2024 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Согласно документу, за прошедший год выручка компании выросла на 25%, составив 28 млрд руб.
В сообщении компании также говорится, что за указанный период средний чек по активам группы увеличился на 21%, а доля прямых платежей пациентов сохранилась на уровне 81%. Показатель EBITDA вырос на 16,4%, составив 3,9 млрд руб.
Выручка «Медскан Сколково» выросла на 40% год к году и составила 5 млрд руб. Количество иностранных пациентов в клинике выросло на 65%.
Выручка лабораторного бизнеса KDL (входит в «Медскан») увеличилась на 22% и достигла 15,6 млрд руб. Показатель EBITDA компании вырос на 11%.
Компания представлена в 31 регионе, 105 городах РФ. Она насчитывает 65 медицинских центров, а также 451 лабораторный офис.
В марте «Медскан» разместил на СПБ бирже цифровые финансовые активы объемом 900 000 штук номинальной стоимостью 1000 руб. В сообщении компании тогда говорилось, что привлеченные средства пойдут на открытие центра хронических болезней Golden Care, запланированное на весну 2025 г. Кроме того, вырученные средства хотят направить на запуск новых цифровых продуктов.