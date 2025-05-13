«Медскан» увеличил годовую выручку на 25% до 28 млрд рублей

В марте «Медскан» разместил на СПБ бирже цифровые финансовые активы объемом 900 000 штук номинальной стоимостью 1000 руб. В сообщении компании тогда говорилось, что привлеченные средства пойдут на открытие центра хронических болезней Golden Care, запланированное на весну 2025 г. Кроме того, вырученные средства хотят направить на запуск новых цифровых продуктов.