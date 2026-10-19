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Почему сегодня всем нужны Стругацкие

Российская киноиндустрия вдруг вспомнила о главных советских фантастах – и это хорошо
Николай Корнацкий , критик

На прошлой неделе Wink выложил заключительную, 10-ю серию «Трудно быть богом», возможно самого дорогого и уж точно самого амбициозного сериала эпохи стримингов. На конкурирующих платформах Okko и Kion перевалил за середину «Полдень», сериал по мотивам другого романа Стругацких – «Жук в муравейнике». А одна из главных премьер зимнего кинопроката грядущего 2027 года – новый «Отель «У погибшего альпиниста» с Евгением Цыгановым в роли инспектора Глебски.

Три экранизации подряд – и это, видимо, только начало. Пока рано говорить о буме, скорее налицо повышенный интерес к братьям Стругацким, как и к советскому канону фантастики в целом. Кир Булычев, к примеру, тоже возвращается на экраны – вселенная «Сто лет тому вперед» весной 2027 г. прирастет спин-оффом «Весельчак У».

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