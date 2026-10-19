Индекс S&P 500 может вырасти почти на 27% к концу 2027 года

Индекс S&P 500 может вырасти почти на 27% к концу 2027 годаОсновными драйверами станут увеличение корпоративных прибылей и инвестиции в ИИ
Главный американский фондовый индекс S&P 500, в который входят 500 крупнейших по рыночной капитализации публичных компаний США, к концу 2026 г. может вырасти более чем на 10%, а в 2027 г. – почти на 27% относительно текущего уровня в 7744,06 пункта, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. По их словам, основными драйверами роста станут увеличение корпоративных прибылей и инвестиции в искусственный интеллект (ИИ). При этом в негативном сценарии бенчмарк может снизиться из-за ухудшения экономической конъюнктуры и пересмотра ожиданий по прибыли компаний.
С начала года S&P 500 прибавил 11,36%.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам