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Главная / Инвестиции /

Индекс S&P 500 может вырасти почти на 27% к концу 2027 года

Основными драйверами станут увеличение корпоративных прибылей и инвестиции в ИИ
Анастасия Брянцева
На динамику рынка США будут влиять геополитика, решения ФРС и результаты крупнейших компаний
На динамику рынка США будут влиять геополитика, решения ФРС и результаты крупнейших компаний / Angela Weiss / AFP

Главный американский фондовый индекс S&P 500, в который входят 500 крупнейших по рыночной капитализации публичных компаний США, к концу 2026 г. может вырасти более чем на 10%, а в 2027 г. – почти на 27% относительно текущего уровня в 7744,06 пункта, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. По их словам, основными драйверами роста станут увеличение корпоративных прибылей и инвестиции в искусственный интеллект (ИИ). При этом в негативном сценарии бенчмарк может снизиться из-за ухудшения экономической конъюнктуры и пересмотра ожиданий по прибыли компаний.

С начала года S&P 500 прибавил 11,36%.

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