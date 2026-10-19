В России растет число занимающихся доставкой еды на вынос компаний

По данным на сентябрь этого года, в России насчитывалось 2198 компаний, занимающихся кейтерингом, число же организаций, специализирующихся на доставке еды навынос, достигло 8459. Об этом говорится в исследовании «Корпорации МСП». По его данным, за год количество таких предприятий увеличилось на 24% и 21% соответственно. В документе уточняется, что другие сегменты общепита растут медленнее. Так, к примеру, число ресторанов за это время выросло лишь на 16% до 32 723 заведений, а кофеен – на 3% до 10 160. При этом, как сказано в исследовании, аналитики компании не учитывали предприятия с ОКВЭД 56.1 «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания», поскольку он не позволяет определить конкретный формат предприятия.