В России растет число занимающихся доставкой еды на вынос компаний

В России растет число занимающихся доставкой еды на вынос компанийТакой формат позволяет бизнесу экономить на аренде площадей и персонале
По данным на сентябрь этого года, в России насчитывалось 2198 компаний, занимающихся кейтерингом, число же организаций, специализирующихся на доставке еды навынос, достигло 8459. Об этом говорится в исследовании «Корпорации МСП». По его данным, за год количество таких предприятий увеличилось на 24% и 21% соответственно. В документе уточняется, что другие сегменты общепита растут медленнее. Так, к примеру, число ресторанов за это время выросло лишь на 16% до 32 723 заведений, а кофеен – на 3% до 10 160. При этом, как сказано в исследовании, аналитики компании не учитывали предприятия с ОКВЭД 56.1 «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания», поскольку он не позволяет определить конкретный формат предприятия.
Граждане стали действительно чаще заказывать еду навынос, подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, россиянам сейчас важнее не просто сходить в ресторан, а быстро позавтракать, взять обед на работу или купить готовый ужин. Стремление сэкономить время и деньги влияет на конкуренцию между игроками общепита и рынка готовой еды в ритейле, отмечает он. По оценке Infoline, в первом полугодии 2026 г. общий оборот рынка общепита прибавил с учетом НДС примерно 7%, что сопоставимо с динамикой продовольственного ритейла (+7,1%), тогда как продажи готовой еды в магазинах увеличились на 13,8%, указывает Бурмистров. Абсолютных цифр он не привел.