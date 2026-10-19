Продажи апартаментов в Москве упали в два раза

Похожие данные и у других участников рынка. Например, в «Метриуме» утверждают, что в январе – сентябре 2026 г. были закрыты сделки с 1524 апартаментами против 2287 годом ранее. Следовательно, спрос сократился на 33%, уточняет коммерческий директор этой компании Дмитрий Проскурин. По его словам, активность в массовом сегменте за это время просела в 2 раза (до 416 шт.), в премиум-классе – в 36 раз (до 1 транзакции). В бизнес-классе показатель тоже сократился, но не столь существенно – на 23% (до 1067 апартаментов), продолжает эксперт. А вот число сделок с лотами класса делюкс, напротив, выросло на 11% до 36 единиц. Это во многом связано с тем, что в таких проектах многие помещения продаются уже на высокой стадии строительства, когда клиенты имеют возможность оценить сами объекты, поясняет Проскурин.