Вахтово-штурмовая медбригада провела более 2500 операций в зоне спецоперации

Вахтово-штурмовая медбригада провела более 2500 операций в зоне спецоперацииВрачи в ее составе в основном выполняют нейрохирургические вмешательства в максимально короткие сроки
Специалисты вахтово-штурмовой медицинской бригады провели в зоне спецоперации 1680 нейрохирургических и 879 хирургических операций с начала своей работы в 2023 г. и по 13 октября 2026 г. Это следует из отчета Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии (ФНКЦ РР).
В 2023 г. Общероссийский народный фронт, фонд «Защитники Отечества» и ФНКЦ РР также создали программу «Возвращение». Ее разработал директор центра Андрей Гречко, говорится на сайте организации. Это система медицинской помощи ветеранам спецоперации с тяжелыми ранениями головного мозга и последующей адаптации к мирной жизни. Проект включает в себя полный цикл реабилитации от нейрореанимации до санаторно-курортного лечения. Об этом рассказала статс-секретарь – заместитель министра обороны, председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она выступала на XXVIII Всероссийской конференции «Жизнеобеспечение при критических состояниях». По ее словам, за счет реализации программы удалось «вернуть к жизни» более 15 000 ветеранов, нуждавшихся в специализированной и высокотехнологичной медпомощи.
Военнослужащим требуются особые компетенции врачей не просто для того, чтобы выжить, но и максимально восстановиться, продолжила она. Такую высококвалифицированную медицинскую помощь при участии Минздрава, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и ФНКЦ РР получили более 350 000 ветеранов с тяжелыми поражениям центральной нервной системы, сказала Цивилева.
В зоне спецоперации работают также сводные отряды ФМБА – «медицинский спецназ», рассказывала в апреле 2026 г. руководитель агентства Вероника Скворцова. В состав таких подразделений входят высококвалифицированные хирурги, травматологи, реаниматологи, а в некоторых случаях – нейрохирурги и сосудистые хирурги.
Как работает медицинская бригада
Бывший сотрудник бригады скорой помощи в Курской области, который работал во время оккупации Суджи в 2024 г., рассказал «Ведомостям», что в области были организованы так называемые пункты перехвата: места, куда военнослужащие привозили с фронта раненых сослуживцев. Медики скорой помощи стабилизировали их состояние: делали инфузионную терапию, обезболивание, перевязку, продолжил собеседник. Это было необходимо для дальнейшей безопасной транспортировки до госпиталя в Курске, где раненым уже оказывали высокотехнологичную помощь, пояснил он.
Среди основных видов травм, с которыми поступали раненые, – минно-взрывные травматические ампутации, различные виды переломов, огнестрельные и осколочные ранения, добавил собеседник. По его словам, из-за стресса и постоянного риска для жизни медик переехал жить и работать в другой регион, расположенный подальше от приграничья.
Впрочем, есть и обратные примеры, когда специалисты, напротив, стремятся работать ближе к зоне боевых действий, рассказал «Ведомостям» сопредседатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. По его словам, во время работы водителем скорой помощи он наблюдал высокий интерес медиков к переходу в медицинские бригады, работающие в зоне спецоперации. Афанасьев объяснил это тем, что работа в условиях боевых действий позволяет специалистам значительно быстрее повышать свою квалификацию.
В зоне СВО система медицинских бригад работает за счет высокой концентрации узких специалистов и вахтового метода, который позволяет перебрасывать кадры из тыла, говорит сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич «Единая Россия»). Он отметил, что аналогичным методом привлекал специалистов в больницы отдаленных районов Херсонской области, где наблюдается дефицит кадров. Так, в течение двух недель в больнице Нижних Серогоз работали врачи из Оренбургской областной детской клинической больницы: нейрохирурги, травматологи, лоры, хирурги. И такая практика доказывает свою эффективность, добавил он.