Вахтово-штурмовая медбригада провела более 2500 операций в зоне спецоперации

В 2023 г. Общероссийский народный фронт, фонд «Защитники Отечества» и ФНКЦ РР также создали программу «Возвращение». Ее разработал директор центра Андрей Гречко, говорится на сайте организации. Это система медицинской помощи ветеранам спецоперации с тяжелыми ранениями головного мозга и последующей адаптации к мирной жизни. Проект включает в себя полный цикл реабилитации от нейрореанимации до санаторно-курортного лечения. Об этом рассказала статс-секретарь – заместитель министра обороны, председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она выступала на XXVIII Всероссийской конференции «Жизнеобеспечение при критических состояниях». По ее словам, за счет реализации программы удалось «вернуть к жизни» более 15 000 ветеранов, нуждавшихся в специализированной и высокотехнологичной медпомощи.