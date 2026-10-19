«Дочка» «Ростелекома» выиграла спор с интегратором «Бином» почти на 105 млн рублей

Договор между АО «Бином» и ООО «ЦХД», правопреемником которого стало АО «ЦХД», был заключен 1 апреля 2024 г. Он предусматривал предоставление облачных услуг и доступа к вычислительным ресурсам и программному обеспечению. В их состав входили виртуальные серверы и резервное копирование данных. Услуги оказывались до 31 января 2025 г., следует из решения суда первой инстанции. Претензий к их объему и качеству заказчик не предъявлял и принимал их без замечаний, о чем говорят подписанные акты на общую сумму 256,4 млн руб.