Финансовые результаты банка «Санкт-Петербург» могли преодолеть локальный минимум

Финансовые результаты банка «Санкт-Петербург» могли преодолеть локальный минимумВ сентябре заметно увеличился чистый процентный доход и замедлился рост операционных расходов
Финансовые результаты банка «Санкт-Петербург», вероятно, преодолели локальный минимум в сентябре, допустили аналитики, опрошенные «Ведомостями». В пятницу, 16 октября, кредитная организация раскрыла итоги деятельности за сентябрь и девять месяцев 2026 г. по российским стандартам бухгалтерской отчетности.
Денежные результаты
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