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Главная / Финансы /

Финансовые результаты банка «Санкт-Петербург» могли преодолеть локальный минимум

В сентябре заметно увеличился чистый процентный доход и замедлился рост операционных расходов
Артем Кульша
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Финансовые результаты банка «Санкт-Петербург», вероятно, преодолели локальный минимум в сентябре, допустили аналитики, опрошенные «Ведомостями». В пятницу, 16 октября, кредитная организация раскрыла итоги деятельности за сентябрь и девять месяцев 2026 г. по российским стандартам бухгалтерской отчетности.

Денежные результаты

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