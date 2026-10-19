Финансовые результаты банка «Санкт-Петербург» могли преодолеть локальный минимум

Финансовые результаты банка «Санкт-Петербург», вероятно, преодолели локальный минимум в сентябре, допустили аналитики, опрошенные «Ведомостями». В пятницу, 16 октября, кредитная организация раскрыла итоги деятельности за сентябрь и девять месяцев 2026 г. по российским стандартам бухгалтерской отчетности.