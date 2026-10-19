В России усилят целевой набор иностранных студентов по правительственной квоте

Россотрудничество намерено по-новому выстроить работу с иностранными абитуриентами, претендующими на обучение в России по правительственной квоте. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе агентства. Речь идет о качественном изменении подхода к формированию квот и сопровождению будущих студентов на всех этапах поступления.