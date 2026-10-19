В России усилят целевой набор иностранных студентов по правительственной квоте

В России усилят целевой набор иностранных студентов по правительственной квотеБудет учитываться реальная потребность национальных экономик в специалистах определенного профиля
Россотрудничество намерено по-новому выстроить работу с иностранными абитуриентами, претендующими на обучение в России по правительственной квоте. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе агентства. Речь идет о качественном изменении подхода к формированию квот и сопровождению будущих студентов на всех этапах поступления.
В 2027 г. планируется усилить целевую составляющую квотного набора, уточнили в Россотрудничестве. При определении приоритетов будут учитываться политические и партнерские отношения РФ с конкретными государствами, а также реальная потребность национальных экономик в специалистах определенного профиля, пояснили там же.
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