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Главная / Общество /

В России усилят целевой набор иностранных студентов по правительственной квоте

Будет учитываться реальная потребность национальных экономик в специалистах определенного профиля
Екатерина Дорофеева
Анастасия Майер
Востребованными могут стать медицина, инженерные и информационные технологии
Востребованными могут стать медицина, инженерные и информационные технологии / Алексей Мальгавко / РИА Новости

Россотрудничество намерено по-новому выстроить работу с иностранными абитуриентами, претендующими на обучение в России по правительственной квоте. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе агентства. Речь идет о качественном изменении подхода к формированию квот и сопровождению будущих студентов на всех этапах поступления.

В 2027 г. планируется усилить целевую составляющую квотного набора, уточнили в Россотрудничестве. При определении приоритетов будут учитываться политические и партнерские отношения РФ с конкретными государствами, а также реальная потребность национальных экономик в специалистах определенного профиля, пояснили там же.

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