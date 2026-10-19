Спрос на автоперевозки грузов по России растет

Спрос на автоперевозки грузов по России растетЭто происходит из-за локального дефицита предложения на фоне топливного кризиса
Количество заявок на перевозку грузов по России автотранспортом на бирже ATI.SU выросло в III квартале 2026 г. на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании. Абсолютные значения в нем не приводятся. На платформе Cargo.run, занимающейся управлением перевозками, этот показатель вырос на 18% примерно до 383 000 заявок, сообщил «Ведомостям» представитель компании. По данным ATI.SU, в квартальном выражении показатель вырос на 24%, а по итогам девяти месяцев – на 29% год к году.
Наибольший рост количества заявок биржа зафиксировала из Рязанской области – более чем в 2,5 раза больше, чем в III квартале 2025 г. Объем запросов на направлениях Крым и Севастополь вырос в 1,9 раза и более чем втрое соответственно. Причиной повышенного спроса на доставку грузов в Крым и Севастополь могли стать в том числе дефицит и рост стоимости топлива, отмечает в своем сообщении ATI.SU. Многие перевозчики отказывались от рейсов в этом направлении, поэтому грузоотправителям приходилось чаще размещать заказы на платформах, объясняет компания.