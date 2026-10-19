На месте бизнес-центра Mirland Plaza на севере Москвы появится крупный МФК

Мэрия Москвы разрешила построить на 5,66 га на 2-й Хуторской улице в Савеловском районе столицы порядка 193 000 кв. м недвижимости. Это следует из документов городского правительства, с которыми ознакомились «Ведомости». Там сказано, что проект уже одобрен градостроительно-земельной комиссией (ГЗК). В нем также уточняется, что он будет включать в себя жилой комплекс с квартирами общей площадью 94 572 кв. м и нежилыми помещениями на 8358 кв. м, а также офисное здание на 90 000 кв. м.