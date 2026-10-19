На месте бизнес-центра Mirland Plaza на севере Москвы появится крупный МФК

На месте бизнес-центра Mirland Plaza на севере Москвы появится крупный МФКЕго строительством, скорее всего, будет заниматься MR Group
Мэрия Москвы разрешила построить на 5,66 га на 2-й Хуторской улице в Савеловском районе столицы порядка 193 000 кв. м недвижимости. Это следует из документов городского правительства, с которыми ознакомились «Ведомости». Там сказано, что проект уже одобрен градостроительно-земельной комиссией (ГЗК). В нем также уточняется, что он будет включать в себя жилой комплекс с квартирами общей площадью 94 572 кв. м и нежилыми помещениями на 8358 кв. м, а также офисное здание на 90 000 кв. м.
Судя по кадастровым номерам участков, указанных в документах, новый проект появится на месте бизнес-центра Mirland Plaza (69 000 кв. м), построенного израильской Mirland Development Corporation в 2009 г. Кто будет выступать застройщиком данной территории, в решении ГЗК не уточняется. До 2025 г. офисный комплекс, по данным ЕГРЮЛа, находился на балансе структуры Сбербанка. В феврале прошлого года консультанты рассказывали «Ведомостям», что переговоры о его приобретении начал вести девелопер «Колди». В его презентации говорилось, что он планирует построить на данной площадке многофункциональный центр на 320 000 кв. м.