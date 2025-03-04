«Медскан» разместил на «СПБ бирже» первый выпуск ЦФА на 900 млн рублей
ГК «Медскан» (входит в контур управления госкорпорации «Росатом») разместила на «СПБ бирже» цифровые финансовые активы (ЦФА) объемом 900 000 штук номинальной стоимостью 1000 руб. Об этом говорится в сообщении компании.
ЦФА были размещены 3 марта, организатором выпуска выступил Совкомбанк. По словам главы Sovkombank Wealth Management Екатерины Серединской, выпуск ЦФА «Медскана» полностью приобрели физлица – состоятельные клиенты Совкомбанка.
В сообщении компании указано, что привлеченные средства пойдут на открытие центра хронических болезней Golden Care, запланированное на весну 2025 г. Кроме того, вырученные средства хотят направить на запуск новых цифровых продуктов.
Гендиректор «СПБ биржи» Евгений Сердюков обратил внимание на то, что «Медскан» стал первой медицинской компанией, разместившей ЦФА на «СПБ бирже». По словам гендиректора ГК «Медскан» Тимура Мубаракшина, компания видит высокий потенциал в применении инструментов рынков капитала и размещении ЦФА.
В июле 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что ГК «Медскан» рассматривала возможность провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже до конца 2024 г. Представитель ГК тогда говорил, что холдинг всегда изучает возможные способы привлечения капитала для реализации проектов, но назвал преждевременным комментирование каких-либо конкретных планов относительно рынков капитала.