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«Медскан» разместил на «СПБ бирже» первый выпуск ЦФА на 900 млн рублей

Ведомости

ГК «Медскан» (входит в контур управления госкорпорации «Росатом») разместила на «СПБ бирже» цифровые финансовые активы (ЦФА) объемом 900 000 штук номинальной стоимостью 1000 руб. Об этом говорится в сообщении компании.

ЦФА были размещены 3 марта, организатором выпуска выступил Совкомбанк. По словам главы Sovkombank Wealth Management Екатерины Серединской, выпуск ЦФА «Медскана» полностью приобрели физлица – состоятельные клиенты Совкомбанка.

В сообщении компании указано, что привлеченные средства пойдут на открытие центра хронических болезней Golden Care, запланированное на весну 2025 г. Кроме того, вырученные средства хотят направить на запуск новых цифровых продуктов.

Гендиректор «СПБ биржи» Евгений Сердюков обратил внимание на то, что «Медскан» стал первой медицинской компанией, разместившей ЦФА на «СПБ бирже». По словам гендиректора ГК «Медскан» Тимура Мубаракшина, компания видит высокий потенциал в применении инструментов рынков капитала и размещении ЦФА.

В июле 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что ГК «Медскан» рассматривала возможность провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже до конца 2024 г. Представитель ГК тогда говорил, что холдинг всегда изучает возможные способы привлечения капитала для реализации проектов, но назвал преждевременным комментирование каких-либо конкретных планов относительно рынков капитала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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