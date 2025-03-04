«Медскан» разместил на «СПБ бирже» первый выпуск ЦФА на 900 млн рублей

В июле 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что ГК «Медскан» рассматривала возможность провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже до конца 2024 г. Представитель ГК тогда говорил, что холдинг всегда изучает возможные способы привлечения капитала для реализации проектов, но назвал преждевременным комментирование каких-либо конкретных планов относительно рынков капитала.