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Группа компаний «Медскан» планирует провести IPO до конца 2024 года

Эксперты считают кандидата перспективным, но указывают на то, что ему пока не хватает прозрачности и ясности результата от синергии многочисленных активов
Михаил Кузнецов
Артем Кульша
Группа компаний «Медскан» / medscannet.ru

Группа компаний «Медскан» рассматривает возможность провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже до конца 2024 г. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близкие к сделке. Представитель ГК ответил, что холдинг всегда изучает возможные способы привлечения капитала для реализации проектов, однако комментировать какие-либо конкретные планы относительно рынков капитала преждевременно.

Компания находится в высокой степени готовности и сделка может состояться до конца года, рассказал собеседник «Ведомостей». По его словам, вопрос оценки компании и размера сделки еще открыт. Компания активно готовится к IPO, подтвердил второй собеседник. Он добавил, что размер сделки будет зависеть от нескольких факторов, включая макроэкономическую ситуацию, пожелания акционеров и рыночную оценку на момент IPO. В любом случае размер сделки будет в пределах «новой реальности», добавил собеседник: сумма менее чем 2 млрд руб. может привести к низкой ликвидности акций, сумма выше 15 млрд руб. может оказаться чрезмерной для рынка. Поэтому размещение пройдет в этом диапазоне, резюмировал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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