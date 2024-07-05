Группа компаний «Медскан» планирует провести IPO до конца 2024 года

Группа компаний «Медскан» планирует провести IPO до конца 2024 годаЭксперты считают кандидата перспективным, но указывают на то, что ему пока не хватает прозрачности и ясности результата от синергии многочисленных активов
Группа компаний «Медскан» рассматривает возможность провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже до конца 2024 г. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близкие к сделке. Представитель ГК ответил, что холдинг всегда изучает возможные способы привлечения капитала для реализации проектов, однако комментировать какие-либо конкретные планы относительно рынков капитала преждевременно.
Компания находится в высокой степени готовности и сделка может состояться до конца года, рассказал собеседник «Ведомостей». По его словам, вопрос оценки компании и размера сделки еще открыт. Компания активно готовится к IPO, подтвердил второй собеседник. Он добавил, что размер сделки будет зависеть от нескольких факторов, включая макроэкономическую ситуацию, пожелания акционеров и рыночную оценку на момент IPO. В любом случае размер сделки будет в пределах «новой реальности», добавил собеседник: сумма менее чем 2 млрд руб. может привести к низкой ликвидности акций, сумма выше 15 млрд руб. может оказаться чрезмерной для рынка. Поэтому размещение пройдет в этом диапазоне, резюмировал он.