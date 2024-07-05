Группа компаний «Медскан» планирует провести IPO до конца 2024 года

Компания находится в высокой степени готовности и сделка может состояться до конца года, рассказал собеседник «Ведомостей». По его словам, вопрос оценки компании и размера сделки еще открыт. Компания активно готовится к IPO, подтвердил второй собеседник. Он добавил, что размер сделки будет зависеть от нескольких факторов, включая макроэкономическую ситуацию, пожелания акционеров и рыночную оценку на момент IPO. В любом случае размер сделки будет в пределах «новой реальности», добавил собеседник: сумма менее чем 2 млрд руб. может привести к низкой ликвидности акций, сумма выше 15 млрд руб. может оказаться чрезмерной для рынка. Поэтому размещение пройдет в этом диапазоне, резюмировал он.