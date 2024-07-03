В ГК «Медскан» назначили пятого по счету гендиректора за четыре года

На вопрос «Ведомостей» о том, с чем связана столь частая ротация топ-менеджмента и повлияло ли увеличение доли структуры «Росатома» в холдинге с 25 до 50% на смену гендиректора, представитель «Медскана» ответил, что «усиление команды обусловлено новой стратегией развития компании». «Ключевыми задачами главы холдинга на ближайшие годы станет масштабирование бизнеса», – пояснил он. В частности, до 2030 г. «Медскан» планирует создать сеть медицинских хабов в 100 крупнейших городах России. Основу сети будут составлять многопрофильные медицинские центры, а также центры радионуклидной диагностики и терапии, пояснил он, не назвав точное количество планируемых медорганизаций. В декабре 2022 г. в интервью «Ведомостям» основатель и совладелец «Медскана» Евгений Туголуков рассказывал о планах по созданию к 2030 г. медицинского оператора, включающего 160 многопрофильных клиник в 100 городах по всей стране (сейчас – 64 медцентра).