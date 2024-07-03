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В ГК «Медскан» назначили пятого по счету гендиректора за четыре года

Для расширения сети клиник группе потребуется допфинансирование, считают эксперты
Анна Киселева
Виталий Крюков
В мае Тимур Мубаракшин (на фото слева) был и. о. генерального директора «Медскана»/ Пресс-служба компании

Генеральным директором ГК «Медскан» (входит в контур управления «Росатома») стал Тимур Мубаракшин, управлявший флагманской клиникой группы Hadassah в Сколково в 2020–2022 гг. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакса» от 24 июня. Представитель группы подтвердил «Ведомостям» назначение Мубаракшина на должность. Таким образом, он стал пятым по счету гендиректором «Медскана» за последние четыре года – с середины 2020 г., по данным «СПАРК-Интерфакса».

На вопрос «Ведомостей» о том, с чем связана столь частая ротация топ-менеджмента и повлияло ли увеличение доли структуры «Росатома» в холдинге с 25 до 50% на смену гендиректора, представитель «Медскана» ответил, что «усиление команды обусловлено новой стратегией развития компании». «Ключевыми задачами главы холдинга на ближайшие годы станет масштабирование бизнеса», – пояснил он. В частности, до 2030 г. «Медскан» планирует создать сеть медицинских хабов в 100 крупнейших городах России. Основу сети будут составлять многопрофильные медицинские центры, а также центры радионуклидной диагностики и терапии, пояснил он, не назвав точное количество планируемых медорганизаций. В декабре 2022 г. в интервью «Ведомостям» основатель и совладелец «Медскана» Евгений Туголуков рассказывал о планах по созданию к 2030 г. медицинского оператора, включающего 160 многопрофильных клиник в 100 городах по всей стране (сейчас – 64 медцентра).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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