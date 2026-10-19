Бойтесь открытых ИИ, дары приносящих

По отдельности каждый разговор с нейросетью выглядит как повышение продуктивности. На деле в совокупности они создают возможность восстановить картину бизнеса за пределами контроля самой компании. И вопрос здесь не в расследовании произошедших утечек, а насколько вы в принципе контролируете судьбу информации, которую ваши сотрудники передают зарубежным сервисам.