Бойтесь открытых ИИ, дары приносящих

Бойтесь открытых ИИ, дары приносящихClaude, ChatGPT и DeepSeek не пощадят вашу коммерческую тайну
Представьте утро. Открываете ленту, а там на первых полосах весь ваш бизнес. Поставщики, внутренний проект, логика решений, которые вчера обсуждались в узком кругу... данные складываются в узнаваемую картину. «Но как?» – спросите вы. Источником оказались обычные запросы сотрудников к ИИ: кто-то готовил записку, кто-то анализировал таблицу, кто-то просил докрутить презентацию. Звучит как фантастика? Но отчет Anthropic «Detecting and countering misuse of AI: September 2026», опубликованный 10 сентября, заставляет поверить в реалистичность этого сценария.
По отдельности каждый разговор с нейросетью выглядит как повышение продуктивности. На деле в совокупности они создают возможность восстановить картину бизнеса за пределами контроля самой компании. И вопрос здесь не в расследовании произошедших утечек, а насколько вы в принципе контролируете судьбу информации, которую ваши сотрудники передают зарубежным сервисам.