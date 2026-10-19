В правительстве думают об изменениях в системе документооборота

В правительстве думают об изменениях в системе документооборотаЕе могут передать из ведения «Ростелекома» напрямую подведу Минцифры
Минцифры предложило передать федеральному казенному учреждению (ФКУ) «Государственные технологии» («Гостех») развитие и эксплуатацию системы, через которую аппарат правительства ведет внутренний документооборот, согласует документы с ведомствами и контролирует исполнение поручений. Сейчас эти работы по контракту с министерством фактически выполняет входящее в группу «Ростелекома» ООО «РТК-Цифровой документооборот», следует из проекта постановления и пояснительной записки, с которыми ознакомились «Ведомости».
Изменения касаются подсистемы «Гостеха» – «Единого информационного пространства процессов государственного управления». Она обеспечивает делопроизводство и архив аппарата правительства, межведомственное согласование документов, обработку разногласий и контроль за их движением. Проект включает ФКУ «Гостех», подвед Минцифры, в число участников системы и закрепляет за ним ее развитие, эксплуатацию и поддержку пользователей.