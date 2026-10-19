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Главная / Технологии /

В правительстве думают об изменениях в системе документооборота

Ее могут передать из ведения «Ростелекома» напрямую подведу Минцифры
Илья Склюев
В Белом доме думают передать работу с системой документооборота аппарата правительства напрямую подведу Минцифры (на фото слева направо: курирующий вице-премьер Дмитрий Григоренко и министр связи Максут Шадаев)
В Белом доме думают передать работу с системой документооборота аппарата правительства напрямую подведу Минцифры (на фото слева направо: курирующий вице-премьер Дмитрий Григоренко и министр связи Максут Шадаев) / Дмитрий Астахов / РИА Новости

Минцифры предложило передать федеральному казенному учреждению (ФКУ) «Государственные технологии» («Гостех») развитие и эксплуатацию системы, через которую аппарат правительства ведет внутренний документооборот, согласует документы с ведомствами и контролирует исполнение поручений. Сейчас эти работы по контракту с министерством фактически выполняет входящее в группу «Ростелекома» ООО «РТК-Цифровой документооборот», следует из проекта постановления и пояснительной записки, с которыми ознакомились «Ведомости».

Изменения касаются подсистемы «Гостеха» – «Единого информационного пространства процессов государственного управления». Она обеспечивает делопроизводство и архив аппарата правительства, межведомственное согласование документов, обработку разногласий и контроль за их движением. Проект включает ФКУ «Гостех», подвед Минцифры, в число участников системы и закрепляет за ним ее развитие, эксплуатацию и поддержку пользователей.

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