ФНС раскрыла итоги применения реабилитационных процедур в банкротстве

Налоговые органы применили в отношении должников более 5000 реабилитационных мер с момента системного запуска механизма ведомством (с 2023 г.), они обеспечили в совокупности 3 трлн руб. налоговых поступлений в бюджет на конец 2025 г. Об этом заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Константин Чекмышев рассказал в ходе выступления на конференции «Ведомостей» «Практика банкротства – 2026». В качестве таких мер ведомство сейчас использует отсрочку, рассрочку погашения обязательств и мировое соглашение с должниками. Сохраненные в результате реабилитации активы предприятий ФНС оценивает в 67 трлн руб., их выручка за три года достигла 19,3 трлн руб.