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Главная / Экономика /

ФНС раскрыла итоги применения реабилитационных процедур в банкротстве

За три года эффект для бюджета составил 3 трлн рублей
Дарья Мосолкина
Возможность заключения мирового соглашения в банкротстве дает возможность продолжить деятельность, заработать и погасить весь долг
Возможность заключения мирового соглашения в банкротстве дает возможность продолжить деятельность, заработать и погасить весь долг / Алексей Орлов / Ведомости

Налоговые органы применили в отношении должников более 5000 реабилитационных мер с момента системного запуска механизма ведомством (с 2023 г.), они обеспечили в совокупности 3 трлн руб. налоговых поступлений в бюджет на конец 2025 г. Об этом заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Константин Чекмышев рассказал в ходе выступления на конференции «Ведомостей» «Практика банкротства – 2026». В качестве таких мер ведомство сейчас использует отсрочку, рассрочку погашения обязательств и мировое соглашение с должниками. Сохраненные в результате реабилитации активы предприятий ФНС оценивает в 67 трлн руб., их выручка за три года достигла 19,3 трлн руб.

В конце сентября налоговая служба запустила новый сервис, который в том числе анализирует перспективы возможной реабилитации должника, – единый финансовый анализ. С помощью этого инструмента ФНС комплексно оценивает разные аспекты деятельности компании, в частности устанавливает бенефициаров бизнеса, стоимость активов, величину дебиторской задолженности и размер фонда оплаты труда. Анализируется финансовое состояние и обязательства, в том числе налоговые.

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