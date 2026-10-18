За день силы ПВО сбили 41 украинский беспилотник над регионами России

В ночь с 17 на 18 октября силы ПВО ликвидировали 1015 украинских беспилотников над 16 регионами России и одним морем. При этом над территорией Ленинградской области было сбито 145 дронов. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что армия Украины атаковала дата-центр группы «ВКонтакте», котельную в населенном пункте Низино в Ломоносовском районе, подстанцию «Восточную», а также другие объекты гражданской инфраструктуры.