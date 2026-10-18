За день силы ПВО сбили 41 украинский беспилотник над регионами России
В течение дня силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 41 украинский беспилотник над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Псковской областей.
18 октября Минобороны РФ сообщило, что за сутки силы ПВО уничтожили 1256 украинских беспилотников и семь крылатых ракет «Фламинго». Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за сутки в сторону Московского региона летело 512 дронов. 127 БПЛА были сбиты на подлете к столице, остальные – на дальних подступах.
В ночь с 17 на 18 октября силы ПВО ликвидировали 1015 украинских беспилотников над 16 регионами России и одним морем. При этом над территорией Ленинградской области было сбито 145 дронов. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что армия Украины атаковала дата-центр группы «ВКонтакте», котельную в населенном пункте Низино в Ломоносовском районе, подстанцию «Восточную», а также другие объекты гражданской инфраструктуры.
Кроме того, из-за атак Украины на инфраструктуру аэропортов России два самолета турецких авиакомпаний были перенаправлены в Минск. На борту самолетов находилось более 400 пассажиров.