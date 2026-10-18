Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,46-0,18%KLVZ1,842+0,55%MBNK946+0,32%IMOEX2 450,46+1%RTSI923,19+1,01%RGBI111,83-0,04%RGBITR771,71+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

FT: США пригрозили ЕС жесткими мерами в случае ограничения работы Starlink

Филипп Иванов
ТАСС
ТАСС

США пригрозили европейским компаниям «сокрушительными» ответными мерами, если Брюссель реализует планы по ограничению доступа американских компаний, таких как SpaceX Илона Маска, к европейскому рынку. Об этом заявил постпред США при Евросоюзе Эндрю Паздер, передает Financial Times.

Паздер предупредил, что европейцам следует «быть начеку», поскольку ответные меры «могут быть приняты и станут разрушительными для этих [европейских] компаний» с учетом размера американского рынка. Поводом стало предложение Еврокомиссии зарезервировать часть спектрального диапазона для прямого подключения смартфонов к спутникам за европейскими операторами – это ограничило бы частоты для китайских и американских компаний, включая SpaceX с ее сетью Starlink. SpaceX уже раскритиковала инициативу, предупредив об ухудшении связи на Украине, где Starlink критически важен для гражданских и военных коммуникаций.

Планируемые нововведения, как отмечает FT, – часть курса на укрепление технологического суверенитета ЕС. Еврокомиссия также представила закон о развитии облачных технологий и ИИ, вводящий новые требования для поставщиков чувствительных облачных услуг. Паздер признал за Европой право защищать конфиденциальные государственные данные, но предостерег от поддержки местных компаний в ущерб американским интересам.

Читайте также:Европейские компании хотят потеснить Starlink на рынке спутниковой связи

«Вы не сделаете европейские компании более конкурентоспособными, сделав американские компании менее конкурентоспособными», – сказал он. Посол также поставил под сомнение, направлено ли применение Закона о цифровых рынках на улучшение конкуренции или на пополнение бюджета ЕС за счет штрафов для американских корпораций.

По мнению Паздера, Брюсселю и Вашингтону следует объединить усилия в конкуренции с Китаем в сфере ИИ и квантовых компьютеров. Он призвал Европу «отказаться от регуляторного мышления», добавив, что у США есть все для победы в этой гонке, «но было бы намного проще, если бы мы работали с Европой, а не боролись с ней».

В Еврокомиссии заявили газете, что новое предложение в сфере регулирования спутниковой связи «стимулирует выход на рынок и диверсификацию поставщиков [услуг] в ЕС», при этом сам европейский рынок останется открытым для стран, не входящих в объединение.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте