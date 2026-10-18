FT: США пригрозили ЕС жесткими мерами в случае ограничения работы Starlink
США пригрозили европейским компаниям «сокрушительными» ответными мерами, если Брюссель реализует планы по ограничению доступа американских компаний, таких как SpaceX Илона Маска, к европейскому рынку. Об этом заявил постпред США при Евросоюзе Эндрю Паздер, передает Financial Times.
Паздер предупредил, что европейцам следует «быть начеку», поскольку ответные меры «могут быть приняты и станут разрушительными для этих [европейских] компаний» с учетом размера американского рынка. Поводом стало предложение Еврокомиссии зарезервировать часть спектрального диапазона для прямого подключения смартфонов к спутникам за европейскими операторами – это ограничило бы частоты для китайских и американских компаний, включая SpaceX с ее сетью Starlink. SpaceX уже раскритиковала инициативу, предупредив об ухудшении связи на Украине, где Starlink критически важен для гражданских и военных коммуникаций.
Планируемые нововведения, как отмечает FT, – часть курса на укрепление технологического суверенитета ЕС. Еврокомиссия также представила закон о развитии облачных технологий и ИИ, вводящий новые требования для поставщиков чувствительных облачных услуг. Паздер признал за Европой право защищать конфиденциальные государственные данные, но предостерег от поддержки местных компаний в ущерб американским интересам.
«Вы не сделаете европейские компании более конкурентоспособными, сделав американские компании менее конкурентоспособными», – сказал он. Посол также поставил под сомнение, направлено ли применение Закона о цифровых рынках на улучшение конкуренции или на пополнение бюджета ЕС за счет штрафов для американских корпораций.
По мнению Паздера, Брюсселю и Вашингтону следует объединить усилия в конкуренции с Китаем в сфере ИИ и квантовых компьютеров. Он призвал Европу «отказаться от регуляторного мышления», добавив, что у США есть все для победы в этой гонке, «но было бы намного проще, если бы мы работали с Европой, а не боролись с ней».
В Еврокомиссии заявили газете, что новое предложение в сфере регулирования спутниковой связи «стимулирует выход на рынок и диверсификацию поставщиков [услуг] в ЕС», при этом сам европейский рынок останется открытым для стран, не входящих в объединение.