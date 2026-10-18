FT: США пригрозили ЕС жесткими мерами в случае ограничения работы Starlink

По мнению Паздера, Брюсселю и Вашингтону следует объединить усилия в конкуренции с Китаем в сфере ИИ и квантовых компьютеров. Он призвал Европу «отказаться от регуляторного мышления», добавив, что у США есть все для победы в этой гонке, «но было бы намного проще, если бы мы работали с Европой, а не боролись с ней».