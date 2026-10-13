Европейские компании хотят потеснить Starlink на рынке спутниковой связи
Крупнейшие телекоммуникационные компании Европы обсуждают объединение усилий для усиления позиций на рынке спутниковой связи и ограничения доминирования Starlink. Об этом пишет Politico.
По данным издания, президент Франции Эммануэль Макрон на Международном космическом саммите в Париже призвал ведущих представителей отрасли создать альянс для развития европейских возможностей в этой сфере. Инициатива рассматривается как стратегический и технологический ответ на влияние американской компании Илона Маска.
Одним из направлений сотрудничества может стать технология direct-to-device, позволяющая передавать мобильный сигнал со спутников непосредственно на телефоны. Deutsche Telekom, Orange, Vodafone и Telefonica, как пишет Politico, могут объединиться для получения доступа к востребованным спутниковым частотам, которые станут доступны в следующем году.
Еврокомиссия рассматривает новый порядок распределения частот, в том числе возможность зарезервировать их часть за европейскими компаниями. Исполнительный директор Orange Микаэль Траббиа подтвердил, что такой вариант обсуждается, но не стал раскрывать подробности. По его словам, Европа не хочет допустить доминирования одного игрока на рынке.
13 октября бывший британский дипломат Тим Уиллейзи-Уилси сообщил, что президент США Дональд Трамп может прекратить обмен разведданными с Украиной и надавить на Маска, чтобы тот отключил Киеву Starlink. По его словам, Трамп пойдет на такой шаг, если президент Украины Владимир Зеленский продолжит провоцировать американского лидера, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).
7 октября гендиректор компании Aselsan Ахмет Акйкол рассказал, что Турция создаст низкоорбитальную космическую группировку Astralink, которая станет аналогом Starlink.