Европейские компании хотят потеснить Starlink на рынке спутниковой связи

Еврокомиссия рассматривает новый порядок распределения частот, в том числе возможность зарезервировать их часть за европейскими компаниями. Исполнительный директор Orange Микаэль Траббиа подтвердил, что такой вариант обсуждается, но не стал раскрывать подробности. По его словам, Европа не хочет допустить доминирования одного игрока на рынке.