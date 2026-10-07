Турция создаст аналог Starlink
Турция создаст низкоорбитальную космическую группировку Astralink, которая станет аналогом Starlink, заявил в рамках 77-го Международного космического конгресса гендиректор компании Aselsan Ахмет Акйкол. Его слова передает портал OdaTV.
«Мы приступили к реализации этого проекта в конце прошлого года. У нас будет группировка из 198 низкоорбитальных спутников. Первый из них планируется запустить в течение двух лет. Система будет иметь собственную форму сигнала, чипы и подсистемы, разработанные отечественной экосистемой», – сказал он.
Акйкол добавил, что на данный момент у Турции есть более 1 млн терминалов конечных пользователей. Astralink будет использовать разработанную Турцией форму сигнала и предоставит стране и ее союзникам устойчивую связь. Акйкол подчеркнул, что сейчас космос рассматривается как часть национальной, экономической и повседневной безопасности стран.
В марте с военного космодрома Плесецк ракетой «Союз-2.1б» были запущены первые 16 спутников космической системы «Рассвет». Их производством занималась российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440». Система является аналогом Starlink и будет использоваться для гражданских и военных целей.