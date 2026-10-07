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Турция создаст аналог Starlink

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Турция создаст низкоорбитальную космическую группировку Astralink, которая станет аналогом Starlink, заявил в рамках 77-го Международного космического конгресса гендиректор компании Aselsan Ахмет Акйкол. Его слова передает портал OdaTV.

«Мы приступили к реализации этого проекта в конце прошлого года. У нас будет группировка из 198 низкоорбитальных спутников. Первый из них планируется запустить в течение двух лет. Система будет иметь собственную форму сигнала, чипы и подсистемы, разработанные отечественной экосистемой», – сказал он.

Акйкол добавил, что на данный момент у Турции есть более 1 млн терминалов конечных пользователей. Astralink будет использовать разработанную Турцией форму сигнала и предоставит стране и ее союзникам устойчивую связь. Акйкол подчеркнул, что сейчас космос рассматривается как часть национальной, экономической и повседневной безопасности стран.

В марте с военного космодрома Плесецк ракетой «Союз-2.1б» были запущены первые 16 спутников космической системы «Рассвет». Их производством занималась российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440». Система является аналогом Starlink и будет использоваться для гражданских и военных целей.

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