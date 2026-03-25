Российская система гораздо меньшая по числу спутников – примерно в 30 раз, – чем Starlink или его аналоги в США и Китае, которые находятся на начальной стадии развертывания. Чудовищная пропускная способность примерно 10 000 (а планируется еще больше) спутников Starlink, а в будущем и его аналогов требует как огромных затрат, так и таких технических средств, как многоразовые ракеты, которые и были разработаны SpaceX Илона Маска в первую очередь под этот проект. Россия не может себе позволить такие затраты, да и вряд ли найдет клиентов под такую мощную систему. Тем не менее стоит отметить, что частное «Бюро 1440» с самого начала думало о коммерциализации своей системы, примеряя ее к таким потребителям, как операторы сотовой связи, авиационный и железнодорожный транспорт. Этого не делали предшественники «Бюро» из числа государственных разработчиков системы «Сфера», работы над которой начались в конце 2010-х и пока привели только к запускам единичных экспериментальных аппаратов.