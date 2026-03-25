ПоехалиРоссия приступила к развертыванию аналога Starlink
23 марта с военного космодрома Плесецк ракетой «Союз-2.1б» были запущены первые 16 спутников космической системы «Рассвет» частной компании «Бюро 1440», которая должна обеспечить широкополосный доступ в интернет. Подготовка старта велась в закрытом режиме, и Министерство обороны даже не выпустило обычного пресс-релиза о пуске.
Когда вся система будет развернута (сейчас это обещают в 2027 г.), это будет, наверное, самое большое достижение в отечественной прикладной космонавтике за последние 30 лет, если не больше. Оно сопоставимо с развертыванием системы спутниковой навигации «Глонасс», которое началось еще в СССР. Система, аналогичная по идеологии Starlink, остро необходима России для гражданских и военных целей. Достаточно сказать, что наличие терминалов Starlink дало ВСУ большое превосходство в сфере как связи и управления, так и наведения беспилотников.
Запуск спутников «Рассвет» говорит о том, что Россия начинает ликвидировать свое опасное отставание в космосе, вызванное «революцией низких околоземных орбит», где в последние годы развертывается все больше многочисленных (в десятки, сотни и даже тысячи единиц) группировок спутников связи и дистанционного зондирования Земли.
Российская система гораздо меньшая по числу спутников – примерно в 30 раз, – чем Starlink или его аналоги в США и Китае, которые находятся на начальной стадии развертывания. Чудовищная пропускная способность примерно 10 000 (а планируется еще больше) спутников Starlink, а в будущем и его аналогов требует как огромных затрат, так и таких технических средств, как многоразовые ракеты, которые и были разработаны SpaceX Илона Маска в первую очередь под этот проект. Россия не может себе позволить такие затраты, да и вряд ли найдет клиентов под такую мощную систему. Тем не менее стоит отметить, что частное «Бюро 1440» с самого начала думало о коммерциализации своей системы, примеряя ее к таким потребителям, как операторы сотовой связи, авиационный и железнодорожный транспорт. Этого не делали предшественники «Бюро» из числа государственных разработчиков системы «Сфера», работы над которой начались в конце 2010-х и пока привели только к запускам единичных экспериментальных аппаратов.
Также очень важно, что «Бюро» изначально проектирует свою группировку как систему, включающую и наземные терминалы наподобие удобных для пользователей терминалов Starlink. Конечно, чтобы вывести на орбиту более 300 планируемых спутников (в том числе 156 в этом году), потребуется более двух десятков пусков и, вероятно, не менее двух лет. Но вывод на орбиту первых серийных спутников говорит о том, что речь идет уже не об экспериментах.