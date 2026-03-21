Bloomberg: интернет-спутники «Рассвета» могут конкурировать со SpaceX
Выпущенные на орбиту интернет-спутники низкоорбитальной группировки «Рассвет» от российской компании «Бюро 1440» рассматриваются как аналог Starlink от SpaceX. Об этом пишет Bloomberg.
«Запуск является частью более масштабного российского проекта «Рассвет», <...> сопоставимого по концепции, хотя и пока не по масштабу, со Starlink миллиардера-предпринимателя Илона Маска», – говорится в материале.
Россия рассчитывает расширить проект в течение следующих лет для создания «суверенной спутниковой интернет-сети», отмечает агентство.
О запуске первых 16 спутников сообщили 24 марта. Спутники успешно выведены на опорную орбиту, отделились от ракеты-носителя «Союз-2.1б» и взяты под управление Центра управления полетами компании «Бюро 1440».
Спутники были разработаны на базе собственной платформы компании. Они интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, а также терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку.
Гендиректор «ИКС холдинга» Алексей Шелобков указал, что запуск первых аппаратов целевой группировки означает переход от экспериментов к созданию сервиса связи.