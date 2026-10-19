Хуситское вдохновение

Саудиты располагают одной из наиболее оснащенных армий региона, а их военные расходы в 2025 г. составили около $83 млрд. Однако ни современное американское вооружение, ни многолетняя военная кампания против хуситов не смогли устранить угрозу со стороны этого радикального движения, преуспевшего в использовании тактики асимметричной войны. При этом одним из важнейших факторов усиления хуситов стала поддержка Ирана, использующего движение в собственном противостоянии с США и их региональными союзниками.