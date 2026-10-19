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Главная / Мнения /

Хуситское вдохновение

Что происходит на Ближнем Востоке
Олег Краев , журналист-международник

В последние дни Саудовская Аравия подверглась серии атак со стороны йеменских хуситов. 10 октября в результате ударов по международному аэропорту Эр-Рияда погибло не менее 12 человек, более 300 получили ранения. Спустя три дня в результате ракетной атаки пострадал комплекс штаб-квартиры нефтяной компании Saudi Aramco в Дахране.

Саудиты располагают одной из наиболее оснащенных армий региона, а их военные расходы в 2025 г. составили около $83 млрд. Однако ни современное американское вооружение, ни многолетняя военная кампания против хуситов не смогли устранить угрозу со стороны этого радикального движения, преуспевшего в использовании тактики асимметричной войны. При этом одним из важнейших факторов усиления хуситов стала поддержка Ирана, использующего движение в собственном противостоянии с США и их региональными союзниками.

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