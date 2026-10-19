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К обеспечению здорового долголетия предложили привлекать не только медиков

Для изучения последствий роста продолжительности жизни в «Сколково» открыли лабораторию долголетия
Виктория Ларченко
Формировать привычку заботиться о здоровье предложили в детстве, в том числе через семью и образование
Формировать привычку заботиться о здоровье предложили в детстве, в том числе через семью и образование / Максим Стулов / Ведомости

Ответственность за продление жизни пациентов не стоит возлагать исключительно на врачей, заявила директор Медицинского научно-образовательного института МГУ Мария Воронцова на форуме в Московской школе управления «Сколково». По ее словам, в стране необходимо наладить систему, которая с детства будет формировать у человека привычку заботиться о своем здоровье – в том числе через семью и образование.

В частности, ребенку важно прививать мысль о том, что регулярные осмотры и своевременный визит к врачу – это не постыдно и правильно, подчеркнула Воронцова. Она также отметила, что долголетие стоит делить на два этапа. На первом из них человеку нужно прожить «заложенный природой потенциал в 85–90 лет». В этом должен быть заинтересован сам пациент: правильно питаться, проходить диспансеризацию и т. д.

Второй этап представляет собой попытку выйти за пределы потенциала человека, «обмануть бога или природу». Успехи науки здесь пока скромные, признала Воронцова. При этом существуют и формальные барьеры для развития сферы долголетия: чтобы зарегистрировать лекарство, нужны клинические испытания, а для них – четкий диагноз. Старение же пока не считается болезнью, объяснила Воронцова. Тем не менее, по ее прогнозам, через 10–20 лет «общечеловеческий страх смерти» подтолкнет организаторов здравоохранения к решению этой проблемы.

Люди никогда не жили так долго, как живут сейчас: за последнее столетие средняя продолжительность жизни увеличилась почти в 2 раза, отметила на форуме директор Центра развития здравоохранения школы управления «Сколково» Марина Велданова. Это частично объясняется снижением младенческой смертности, но даже без учета этого фактора в 1900-х гг. люди в среднем жили 50–55 лет, добавила она. В связи с этим возникает целый ряд управленческих вопросов – например, на что повлияет рост продолжительности жизни и кто будет нести ответственность за пожилых людей?

Для изучения новой, связанной с долголетием реальности на базе Центра развития здравоохранения открылась лаборатория долголетия. Ее специалисты будут изучать влияние роста продолжительности жизни на здравоохранение, рынки, карьерные траектории и госполитику, объяснил «Ведомостям» представитель школы управления «Сколково».

На основе полученных данных работники лаборатории будут предлагать управленческие решения для повышения качества жизни пожилых людей.

Рынок долголетия в России будет расти быстрее, чем думают компании, считает ректор школы управления «Сколково» Александр Ким. Первыми изменения затронут здравоохранение, финансовые и страховые продукты, жилье, туризм, образование и занятость, позже – другие повседневные сервисы. В связи с этим бизнесу придется пересобрать продукты под более длинный активный период жизни, сказал Ким «Ведомостям». 

до 78 лет

должна вырасти ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 г. и до 81 года – к 2036 г. Такие цели установлены нацпроектом «Продолжительная и активная жизнь»

Направление здорового долголетия уже внедряют российские частные клиники, уточнил представитель ГК «Медскан». По его словам, компания планирует развивать диагностику, а именно протеомику – т. е. определять биологический возраст каждого органа пациента при помощи анализа белков. Перспективными направлениями работы в компании считают также биобанкинг, 3D-печать органов и разработку генотерапевтических препаратов для борьбы с возрастными заболеваниями. 

При этом долголетие изменит и сами компании: в коллективах будет одновременно трудиться сразу несколько поколений с разными языками коммуникации и ожиданиями от работы, подчеркнул Ким. И хотя старение, «серебряная экономика» и длинная карьера – это «вполне глобальная повестка», в России есть своя специфика, считает он. Рынок частной собственности и культура наследования в стране существуют не так давно, и преемственность впервые становится массовым управленческим вызовом. Если в других странах работают институты и традиции, российским компаниям приходится строить эти модели почти с нуля, объяснил Ким. 

Вместе с тем каждая страна вырабатывает свой подход к восприятию старения, сказала «Ведомостям» Велданова. Чаще всего это смешение разных моделей: семейной, государственной, индивидуалистической и т. д. В России, по мнению эксперта, также формируется гибридная модель. В ней лидируют государственная линия с акцентом на превентивную медицину и культура личной ответственности за долгую и счастливую жизнь. Осознавать это важно, поскольку от выбранной модели зависит, что считать нормой, какие технологии использовать, куда инвестировать и кто будет задействован в экосистеме долголетия, объяснила Велданова.

Сегодня в мире нет единого понимания термина «долголетие», рассказала на форуме директор Центра развития здравоохранения школы управления «Сколково» Марина Велданова. В «Сколково» его трактуют как зонтичную категорию, которая объединяет научные, клинические и коммерческие практики, направленные на увеличение продолжительности здоровой жизни, сохранение функциональности, управление видимыми возрастными изменениями и воздействие на процессы старения.

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