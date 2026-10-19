К обеспечению здорового долголетия предложили привлекать не только медиков

К обеспечению здорового долголетия предложили привлекать не только медиковДля изучения последствий роста продолжительности жизни в «Сколково» открыли лабораторию долголетия
Ответственность за продление жизни пациентов не стоит возлагать исключительно на врачей, заявила директор Медицинского научно-образовательного института МГУ Мария Воронцова на форуме в Московской школе управления «Сколково». По ее словам, в стране необходимо наладить систему, которая с детства будет формировать у человека привычку заботиться о своем здоровье – в том числе через семью и образование.
В частности, ребенку важно прививать мысль о том, что регулярные осмотры и своевременный визит к врачу – это не постыдно и правильно, подчеркнула Воронцова. Она также отметила, что долголетие стоит делить на два этапа. На первом из них человеку нужно прожить «заложенный природой потенциал в 85–90 лет». В этом должен быть заинтересован сам пациент: правильно питаться, проходить диспансеризацию и т. д.
Второй этап представляет собой попытку выйти за пределы потенциала человека, «обмануть бога или природу». Успехи науки здесь пока скромные, признала Воронцова. При этом существуют и формальные барьеры для развития сферы долголетия: чтобы зарегистрировать лекарство, нужны клинические испытания, а для них – четкий диагноз. Старение же пока не считается болезнью, объяснила Воронцова. Тем не менее, по ее прогнозам, через 10–20 лет «общечеловеческий страх смерти» подтолкнет организаторов здравоохранения к решению этой проблемы.
Люди никогда не жили так долго, как живут сейчас: за последнее столетие средняя продолжительность жизни увеличилась почти в 2 раза, отметила на форуме директор Центра развития здравоохранения школы управления «Сколково» Марина Велданова. Это частично объясняется снижением младенческой смертности, но даже без учета этого фактора в 1900-х гг. люди в среднем жили 50–55 лет, добавила она. В связи с этим возникает целый ряд управленческих вопросов – например, на что повлияет рост продолжительности жизни и кто будет нести ответственность за пожилых людей?
Для изучения новой, связанной с долголетием реальности на базе Центра развития здравоохранения открылась лаборатория долголетия. Ее специалисты будут изучать влияние роста продолжительности жизни на здравоохранение, рынки, карьерные траектории и госполитику, объяснил «Ведомостям» представитель школы управления «Сколково».
На основе полученных данных работники лаборатории будут предлагать управленческие решения для повышения качества жизни пожилых людей.
Рынок долголетия в России будет расти быстрее, чем думают компании, считает ректор школы управления «Сколково» Александр Ким. Первыми изменения затронут здравоохранение, финансовые и страховые продукты, жилье, туризм, образование и занятость, позже – другие повседневные сервисы. В связи с этим бизнесу придется пересобрать продукты под более длинный активный период жизни, сказал Ким «Ведомостям».
до 78 лет
Направление здорового долголетия уже внедряют российские частные клиники, уточнил представитель ГК «Медскан». По его словам, компания планирует развивать диагностику, а именно протеомику – т. е. определять биологический возраст каждого органа пациента при помощи анализа белков. Перспективными направлениями работы в компании считают также биобанкинг, 3D-печать органов и разработку генотерапевтических препаратов для борьбы с возрастными заболеваниями.
При этом долголетие изменит и сами компании: в коллективах будет одновременно трудиться сразу несколько поколений с разными языками коммуникации и ожиданиями от работы, подчеркнул Ким. И хотя старение, «серебряная экономика» и длинная карьера – это «вполне глобальная повестка», в России есть своя специфика, считает он. Рынок частной собственности и культура наследования в стране существуют не так давно, и преемственность впервые становится массовым управленческим вызовом. Если в других странах работают институты и традиции, российским компаниям приходится строить эти модели почти с нуля, объяснил Ким.
Вместе с тем каждая страна вырабатывает свой подход к восприятию старения, сказала «Ведомостям» Велданова. Чаще всего это смешение разных моделей: семейной, государственной, индивидуалистической и т. д. В России, по мнению эксперта, также формируется гибридная модель. В ней лидируют государственная линия с акцентом на превентивную медицину и культура личной ответственности за долгую и счастливую жизнь. Осознавать это важно, поскольку от выбранной модели зависит, что считать нормой, какие технологии использовать, куда инвестировать и кто будет задействован в экосистеме долголетия, объяснила Велданова.
Сегодня в мире нет единого понимания термина «долголетие», рассказала на форуме директор Центра развития здравоохранения школы управления «Сколково» Марина Велданова. В «Сколково» его трактуют как зонтичную категорию, которая объединяет научные, клинические и коммерческие практики, направленные на увеличение продолжительности здоровой жизни, сохранение функциональности, управление видимыми возрастными изменениями и воздействие на процессы старения.