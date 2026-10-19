К обеспечению здорового долголетия предложили привлекать не только медиков

Люди никогда не жили так долго, как живут сейчас: за последнее столетие средняя продолжительность жизни увеличилась почти в 2 раза, отметила на форуме директор Центра развития здравоохранения школы управления «Сколково» Марина Велданова. Это частично объясняется снижением младенческой смертности, но даже без учета этого фактора в 1900-х гг. люди в среднем жили 50–55 лет, добавила она. В связи с этим возникает целый ряд управленческих вопросов – например, на что повлияет рост продолжительности жизни и кто будет нести ответственность за пожилых людей?