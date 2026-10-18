Мадьяр обвинил Орбана в призывах к вооруженному мятежу и пригрозил ему тюрьмой

Поводом стало выступление Орбана на национальном слете «Цифровых гражданских кружков» в Лакителеке, где он говорил о «национальном сопротивлении». Отвечая на вопрос, почему обещанные массовые акции протеста не происходят, Орбан сказал: «Их нет, потому что в этот момент страна, наша родина, еще не находится в подходящем состоянии. Мы уже в нем, здесь можно было бы раздать подходящие инструменты, каждый знает, что с ними делать. Кому что достанется, тупее или острее».