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Главная / Политика /

Мадьяр обвинил Орбана в призывах к вооруженному мятежу и пригрозил ему тюрьмой

Филипп Иванов
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что лидер оппозиционной партии «Фидес» Виктор Орбан, выступая на мероприятии, говорил о вооруженном мятеже и насильственном изменении конституционного строя. По словам Мадьяра, это относится к числу самых тяжких государственных преступлений.

Мадьяр в публикации в соцсети X привел нормы уголовного кодекса Венгрии. Согласно ст. 254(1) деяние, направленное на насильственное изменение конституционного строя Венгрии или угрозу такого изменения, наказывается лишением свободы на срок от пяти до 20 лет либо пожизненно. Ст. 254(2) предусматривает наказание от одного до пяти лет за приготовление к такому преступлению.

Поводом стало выступление Орбана на национальном слете «Цифровых гражданских кружков» в Лакителеке, где он говорил о «национальном сопротивлении». Отвечая на вопрос, почему обещанные массовые акции протеста не происходят, Орбан сказал: «Их нет, потому что в этот момент страна, наша родина, еще не находится в подходящем состоянии. Мы уже в нем, здесь можно было бы раздать подходящие инструменты, каждый знает, что с ними делать. Кому что достанется, тупее или острее».

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По данным издания HVG, эту часть выступления Орбан явно намеревался подать как шутку: он говорил о том, что большая часть страны пока невосприимчива к посланиям «Фидеса», поскольку большинство верит, что правительство партии «Тиса» под руководством Мадьяра будет работать хорошо.

Директор по коммуникациям «Фидес» Берталан Хаваши, комментируя заявление Мадьяра, заявил: «Петер Мадьяр говорит всякую чушь. Если он действительно такой умный, что узнал о "насильственном изменении конституционного строя", то должен был бы знать, что, не подав немедленно заявление, он сам совершил преступление по ст. 263 УК Венгрии. Но, вероятнее всего, он просто несет чепуху и понятия не имеет, о чем говорит», передает его слова портал Index.

Ст. 263 УК Венгрии устанавливает ответственность за несообщение о готовящемся или совершенном преступлении против конституционного строя.

В Венгрии Мадьяр обвиняется в том, что в июне 2024 г. отобрал мобильный телефон у человека, который снимал его в ночном клубе, и выбросил этот телефон в реку Дунай. Мадьяр не признал вину, поскольку счел это провокацией прошлого правительства. В связи с обвинением 28 сентября этого года парламент Венгрии по ходатайству прокуратуры лишил Мадьяра неприкосновенности. 7 октября прокуратура Венгрии допросила Мадьяра, премьер снова не признал вину.

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