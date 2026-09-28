Парламент Венгрии приостановил депутатскую неприкосновенность Мадьяра

Дело связано с инцидентом 21 июня 2024 г. в одном из ночных клубов Будапешта. По версии прокуратуры, Мадьяр во время конфликта забрал у снимавшего его мужчины мобильный телефон, а позднее выбросил устройство в Дунай. Телефон затем достали из воды. Сам премьер отрицает совершение преступления и перед голосованием попросил депутатов приостановить его неприкосновенность. Он заявил, что готов отвечать перед законом и в аналогичной ситуации поступил бы так же.