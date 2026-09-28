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Парламент Венгрии приостановил депутатскую неприкосновенность Мадьяра

Анна Виноградова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Парламент Венгрии 28 сентября проголосовал за приостановку депутатской неприкосновенности премьер-министра Петера Мадьяра, передает издание Telex. Решение поддержали 139 депутатов, голосов против и воздержавшихся не было. Оно позволяет продолжить уголовное производство в отношении главы правительства по подозрению в краже.

Дело связано с инцидентом 21 июня 2024 г. в одном из ночных клубов Будапешта. По версии прокуратуры, Мадьяр во время конфликта забрал у снимавшего его мужчины мобильный телефон, а позднее выбросил устройство в Дунай. Телефон затем достали из воды. Сам премьер отрицает совершение преступления и перед голосованием попросил депутатов приостановить его неприкосновенность. Он заявил, что готов отвечать перед законом и в аналогичной ситуации поступил бы так же.

23 сентября генпрокуратура Венгрии обратилась в парламент с ходатайством о приостановке неприкосновенности Мадьяра. В 2024 г., когда политик был депутатом Европарламента, венгерская прокуратура уже пыталась добиться снятия его иммунитета по этому делу. Европарламент отказался удовлетворить запрос, а после перехода Мадьяра в венгерский парламент расследование было возобновлено.

9 мая парламент Венгрии избрал Мадьяра премьер-министром страны. За его кандидатуру проголосовали 140 депутатов, 54 выступили против, один воздержался. К власти он пришел после победы партии «Тиса» на парламентских выборах 12 апреля.

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