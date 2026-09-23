Генпрокуратура Венгрии попросила приостановить неприкосновенность Мадьяра

Согласно информации, находящейся в распоряжении надзорного органа, Мадьяр в 2024 г., находясь в одном из клубов Будапешта, заметил, что его снимают на мобильный телефон. Мадьяр и его спутник вступили в словесную перепалку с потерпевшим. В ходе конфликта Мадьяр выхватил из рук потерпевшего телефон и «убрал его в карман». Он отказывался вернуть имущество владельцу и отрицал, что телефон находится у него. По данным следствия, такие действия могут быть расценены как кража.