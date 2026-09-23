Генпрокуратура Венгрии попросила приостановить неприкосновенность Мадьяра
Генеральная прокуратура Венгрии направила ходатайство в парламент страны о приостановлении действия депутатской неприкосновенности в отношении премьер-министра страны Петера Мадьяра, говорится на сайте ведомства. Премьер-министр подозревается в краже.
«Заместитель генерального прокурора, исполняющий обязанности генерального прокурора, подал ходатайство спикеру парламента о приостановлении действия <...> неприкосновенности <...> Мадьяра», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Согласно информации, находящейся в распоряжении надзорного органа, Мадьяр в 2024 г., находясь в одном из клубов Будапешта, заметил, что его снимают на мобильный телефон. Мадьяр и его спутник вступили в словесную перепалку с потерпевшим. В ходе конфликта Мадьяр выхватил из рук потерпевшего телефон и «убрал его в карман». Он отказывался вернуть имущество владельцу и отрицал, что телефон находится у него. По данным следствия, такие действия могут быть расценены как кража.
Отмечается, что в 2024 г. нынешний премьер-министр являлся депутатом Европарламента (ЕП). ЕП отказался снимать с Мадьяра неприкосновенность. Однако с апреля 2026 г. он больше не является депутатом ЕП, так как по итогам выборов стал премьер-министром Венгрии.
В августе Index писал, что в отношении бывшего главы МИД Венгрии Петера Сийярто начали расследование по подозрению во взяточничестве. Расследование началось после того, как активист Иштван Теньи попросил проверить возможное получение Сийярто взятки в связи с его назначением на должность в китайской компании BYD.