Index: Сийярто заподозрили во взяточничестве

Его начали после заявления активиста Иштвана Теньи, который попросил проверить возможное получение Сийярто взятки в связи с его назначением на должность в китайской компании BYD. Сначала материалами занималась столичная следственная прокуратура, а затем их передали в Главное управление полиции Будапешта, поскольку дальнейшее расследование относится к компетенции этого органа. При этом Сийярто больше не является депутатом парламента и не обладает депутатской неприкосновенностью. В случае доказательства вины ему может грозить до трех лет лишения свободы.