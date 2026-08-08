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Index: Сийярто заподозрили во взяточничестве

Ведомости

В отношении бывшего главы МИД Венгрии Петера Сийярто начали расследование по подозрению во взяточничестве, пишет Index.

Его начали после заявления активиста Иштвана Теньи, который попросил проверить возможное получение Сийярто взятки в связи с его назначением на должность в китайской компании BYD. Сначала материалами занималась столичная следственная прокуратура, а затем их передали в Главное управление полиции Будапешта, поскольку дальнейшее расследование относится к компетенции этого органа. При этом Сийярто больше не является депутатом парламента и не обладает депутатской неприкосновенностью. В случае доказательства вины ему может грозить до трех лет лишения свободы.

В своем заявлении Теньи сослался на высказывания премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который назвал переход Сийярто в BYD «слишком открытой благодарностью» за помощь в привлечении автогиганта в Сегед. Мадьяр также заявлял, что работа в китайской компании вызывает вопросы с точки зрения национальной безопасности.

В Венгрии начали расследование против экс-главы МИД Сийярто из-за связей с РФ

Политика / Международные новости

Прокуратура подтвердила, что изложенные обстоятельства могут содержать признаки преступления, предусмотренного ст.291 УК Венгрии (получение взятки).

Помимо этого, в парламентском комитете по национальной безопасности изучаются возможные риски, связанные с переходом бывшего главы МИДа в китайскую корпорацию. Ранее Сийярто сам подавал встречное заявление, однако впоследствии отказался от него.

15 июля Сийярто объявил о сложении полномочий депутата национального парламента. Причиной стало получение предложения занять должность в автомобильной компании BYD. Он сообщил, что будет отвечать за международные связи группы и развитие новых направлений бизнеса. Первый европейский завод компании по производству электромобилей расположен в венгерском городе Сегед.

Пост министра иностранных дел Венгрии Сийярто занимал с сентября 2014 г.

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