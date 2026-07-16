В Венгрии начали расследование против экс-главы МИД Сийярто из-за связей с РФ

Поводом для расследования стала публикация The Washington Post, в которой утверждалось, что после начала российско-украинского конфликта Сийярто продолжал поддерживать тесные контакты с главой МИД России Сергеем Лавровым и во время перерывов на встречах ЕС информировал его о ходе переговоров. Позднее международные журналисты-расследователи также опубликовали материалы, которые, по их утверждению, свидетельствуют о характере этих контактов.