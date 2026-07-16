В Венгрии начали расследование против экс-главы МИД Сийярто из-за связей с РФ
Правительство Венгрии инициировало расследование в отношении бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто из-за его предполагаемых контактов с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр, передает издание 444.
«Насколько мне известно, расследование начато. Когда появится информация, которой можно будет поделиться с общественностью, мы это сделаем», – сказал Мадьяр.
Поводом для расследования стала публикация The Washington Post, в которой утверждалось, что после начала российско-украинского конфликта Сийярто продолжал поддерживать тесные контакты с главой МИД России Сергеем Лавровым и во время перерывов на встречах ЕС информировал его о ходе переговоров. Позднее международные журналисты-расследователи также опубликовали материалы, которые, по их утверждению, свидетельствуют о характере этих контактов.
Во время предвыборной кампании Мадьяр заявлял, что, если изложенная информация подтвердится, действия Сийярто можно расценивать как предательство интересов Венгрии и Евросоюза, и обещал провести официальное расследование после прихода к власти.
15 июля Сийрято объявил о сложении полномочий депутата национального парламента. Он сообщил, что будет отвечать за международные связи группы и развитие новых направлений бизнеса. Известно, что первый европейский завод компании по производству электромобилей расположен в венгерском городе Сегед.
Пост министра иностранных дел Венгрии Сийярто занимал с сентября 2014 г. После поражения партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах 12 апреля он сохранил депутатский мандат.
24 апреля Сийярто заявлял, что не сожалеет о развитии отношений с Россией. По его словам, благодаря выстроенным за 11 лет прагматичным связям Венгрия продолжает получать российские нефть и газ по долгосрочным контрактам на выгодных условиях. Он также отверг обвинения в том, что действовал в интересах Москвы в ущерб Будапешту.