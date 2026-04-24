ROSN441,3-0,14%CNY Бирж.00%IMOEX2 771,46+0,36%RTSI1 166,66+0,58%RGBI120,8+0,04%RGBITR786,01+0,07%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Уходящий с поста Сийярто не жалеет о налаживании отношений с Россией

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который в скором времени сложит полномочия, не жалеет, что многие годы был нацелен на налаживание прагматичных отношений с Россией. Об этом он заявил в интервью Telex.

«Если оглянуться назад, то я считаю, что все мои решения были правильными», – сказал Сийярто (цитата по ТАСС).

Глава венгерского МИДа заявил, что на протяжении 11 лет он выстраивал с Россией «нормальные, прагматичные отношения». По его словам, во многом благодаря этому страна все еще пользуется российскими нефтью и газом на основе выгодных долгосрочных контрактов.

Сийярто также отверг предположения, что когда-то действовал в интересах Москвы и во вред Будапешту.

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. Партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, получила 141 из 199 мандатов. Ожидается, что Мадьяра изберут премьер-министром в начале мая на первом заседании парламента нового созыва. 20 апреля Мадьяр объявил структуру нового правительства Венгрии и предложил кандидатов на ключевые посты. В новом кабинете, по его словам, предполагается 16 министерств – на пять больше, чем сейчас. На должность главы МИД Венгрии выдвинута Анита Орбан, ранее работавшая в ведомстве и занимавшаяся энергетической безопасностью. По словам Мадьяра, она уже приняла предложение.

