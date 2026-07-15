Сийярто ушел из парламента Венгрии ради работы в BYD
Бывший министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о сложении полномочий депутата национального парламента. Об этом он написал на своей странице в Facebook
«Причиной этого стало получение весьма престижного предложения занять международную должность в одной из ключевых компаний мировой экономики», – пояснил Сийярто, отметив, что речь идет об автомобильной компании BYD.
Он сообщил, что будет отвечать за международные связи группы и развитие новых направлений бизнеса. Известно, что первый европейский завод компании по производству электромобилей расположен в венгерском городе Сегед.
Пост министра иностранных дел Венгрии Сийярто занимал с сентября 2014 г. После поражения партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах 12 апреля он сохранил депутатский мандат.
24 апреля Сийярто заявлял, что не сожалеет о развитии отношений с Россией. По его словам, благодаря выстроенным за 11 лет прагматичным связям Венгрия продолжает получать российские нефть и газ по долгосрочным контрактам на выгодных условиях. Он также отверг обвинения в том, что действовал в интересах Москвы в ущерб Будапешту.