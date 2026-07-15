Сийярто ушел из парламента Венгрии ради работы в BYD

24 апреля Сийярто заявлял, что не сожалеет о развитии отношений с Россией. По его словам, благодаря выстроенным за 11 лет прагматичным связям Венгрия продолжает получать российские нефть и газ по долгосрочным контрактам на выгодных условиях. Он также отверг обвинения в том, что действовал в интересах Москвы в ущерб Будапешту.