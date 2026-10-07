Прокуратура Венгрии допросила премьера Мадьяра по делу о краже телефона

Политик обвиняется в том, что в июне 2024 г. отобрал мобильный телефон у человека, который снимал его в ночном клубе, и выбросил этот телефон в реку Дунай. Мадьяр не признал вину, поскольку счел это провокацией прошлого правительства Виктора Орбана. В связи с обвинением 28 сентября этого года парламент Венгрии по ходатайству прокуратуры лишил Мадьяра неприкосновенности. Премьер заявил, что готов сотрудничать со следствием.