Прокуратура Венгрии допросила премьера Мадьяра по делу о краже телефона
В Венгрии допросили премьер-министра Петера Мадьяра в качестве обвиняемого в краже мобильного телефона в ночном клубе. Об этом сообщил сам премьер в Facebook
«Меня допросили в центральной главной следственной прокуратуре в связи с событиями 21 июня 2024 г. Я сделал краткое заявление и не признал вину в инкриминируемом правонарушении», – написал он.
Политик обвиняется в том, что в июне 2024 г. отобрал мобильный телефон у человека, который снимал его в ночном клубе, и выбросил этот телефон в реку Дунай. Мадьяр не признал вину, поскольку счел это провокацией прошлого правительства Виктора Орбана. В связи с обвинением 28 сентября этого года парламент Венгрии по ходатайству прокуратуры лишил Мадьяра неприкосновенности. Премьер заявил, что готов сотрудничать со следствием.
Мадьяр стал премьером Венгрии в мае, он пришел к власти после победы партии «Тиса» на парламентских выборах 12 апреля. На этом посту он сменил Орбана, который был главой правительства 16 лет.