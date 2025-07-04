«Медскан» разместил дебютные облигации на Мосбирже
Медицинская группа «Медскан» разместила на Мосбирже дебютный выпуск облигаций на 3 млрд руб., следует из сообщения на сервере раскрытия информации. Срок обращения бумаг составляет 810 дней. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 18,5% годовых. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску кредитный рейтинг на уровне A по локальной шкале (высокий уровень надежности).
Организатором и агентом по размещению выступил банк ГПБ. Сбор книги заявок проходил 1 июля. Книга характеризовалась высокой диверсификацией рыночного спроса, передал «Ведомостям» через представителя первый вице-президент ГПБ Денис Шулаков: основными инвесторами стали клиенты частных банков, доверительного управления и брокерских платформ, а также институциональные инвесторы – страховые, управляющие и инвестиционные компании. Повышенный интерес со стороны инвесторов позволил снизить ставку купона на 150 б. п. относительно первоначального ориентира, заметил Шулаков.
Дебютное размещение позволило сформировать кредит доверия к «Медскану» со стороны широкого круга инвесторов и установить рыночную оценку стоимости долгового финансирования компании – это важный шаг для формирования публичной истории на рынках капитала с учетом планов компании по проведению IPO, говорит Шулаков.
«Дебютный выпуск облигаций – важный этап в реализации наших стратегических планов. Выход на публичный рынок позволяет выстроить устойчивые отношения с профессиональным инвестиционным сообществом», – передал «Ведомостям» через представителя директор по экономике и финансам «Медскана» Илья Никольский.
«Медскан» на 50% принадлежит госкорпорации «Росатом». Компания реализует модель экосистемного подхода к организации комплексного медицинского обслуживания населения на основе сети современных медицинских центров с широким спектром высокотехнологичных методов диагностики и лечения.