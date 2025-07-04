«Медскан» разместил дебютные облигации на Мосбирже

Организатором и агентом по размещению выступил банк ГПБ. Сбор книги заявок проходил 1 июля. Книга характеризовалась высокой диверсификацией рыночного спроса, передал «Ведомостям» через представителя первый вице-президент ГПБ Денис Шулаков: основными инвесторами стали клиенты частных банков, доверительного управления и брокерских платформ, а также институциональные инвесторы – страховые, управляющие и инвестиционные компании. Повышенный интерес со стороны инвесторов позволил снизить ставку купона на 150 б. п. относительно первоначального ориентира, заметил Шулаков.