Возврат товаров на маркетплейсах могут ограничить

«Когда много одежды заказывают, скажем, в Хабаровск, а потом не выкупают, или покупают перед Новым годом, а возвращают после – с подменами и следами ношения, это в итоге закладывается в цену, – пояснил Решетников. – Возникает вопрос, можно ли сделать запрос на невозвратные тарифы по каким-то категориям товаров, как с авиабилетами». По его словам, подобные ограничения стоит обсуждать с бизнесом и Роспотребнадзором, чтобы соблюсти баланс интересов. Министр подчеркнул, что в случае реализации такая мера может способствовать снижению цен на отечественную продукцию.