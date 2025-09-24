Возврат товаров на маркетплейсах могут ограничить

Возврат товаров на маркетплейсах могут ограничитьВласти хотят пресечь практику, когда дорогую одежду и технику возвращают после однократного использования
Министр экономического развития Максим Решетников 23 сентября на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике предложил обсудить возможность введения невозвратных тарифов на отдельные группы товаров, продаваемых через маркетплейсы. Такая мера, по его словам, может защитить бизнес от злоупотреблений со стороны потребителей или конкурентов. Комитет пообещал представить перечень таких товаров в ближайшее время и направить его в Минпромторг.
«Когда много одежды заказывают, скажем, в Хабаровск, а потом не выкупают, или покупают перед Новым годом, а возвращают после – с подменами и следами ношения, это в итоге закладывается в цену, – пояснил Решетников. – Возникает вопрос, можно ли сделать запрос на невозвратные тарифы по каким-то категориям товаров, как с авиабилетами». По его словам, подобные ограничения стоит обсуждать с бизнесом и Роспотребнадзором, чтобы соблюсти баланс интересов. Министр подчеркнул, что в случае реализации такая мера может способствовать снижению цен на отечественную продукцию.
Сенаторы поддержали идею. Один из участников заседания предложил начать с составления перечня категорий, особенно актуальных в период праздников, таких как 23 февраля, 8 марта и Новый год. Решетников согласился, что до Нового года необходимо найти решение и «оказать реальную поддержку предпринимателям».
«Ведомости» направили запросы в Минпромторг и Роспотребнадзор.
Вопрос возвратов регулярно обсуждается участниками рынка. Представитель Wildberries заявил, что компания поддерживает идею диалога и готова обсуждать предложение о применении невозврата к отдельным видам товаров. Но, по мнению компании, подобные меры не должны закрепляться жестко на уровне закона: необходимо сохранять гибкий механизм с учетом позиции регуляторов, в том числе Роспотребнадзора. «Соблюдение баланса между правами покупателя на возврат и интересами продавца является приоритетом», – добавил собеседник, отметив при этом, что доля возвратов в масштабах платформы остается небольшой.
Представитель Ozon сообщил, что маркетплейс также готов участвовать в обсуждении подобных инициатив. «На розничном рынке уже есть примеры невозвратных категорий, мы готовы обсуждать такие механики в онлайне для защиты от мошенничества», – отметил он.
В Ozon также подтвердили рост количества возвратов в праздничные периоды и рассказали о мерах, направленных на снижение доли необоснованных возвратов. В частности, клиенты обязаны прикладывать фото товара и упаковки, а сотрудники пунктов выдачи проверяют товар при приеме, говорит представитель маркетплейса.
Представитель «Яндекс маркета» заявил, что компания, напротив, не фиксирует массовых возвратов в праздники. В компании считают, что основная причина возвратов – расхождение ожиданий и реальности, например, если цвет товара на фото отличается от его настоящего цвета. В маркетплейсе рекомендуют продавцам тщательнее заполнять карточки товаров, добавлять видео и следить за комплектацией. «Мы также дали продавцам больше самостоятельности в решении проблемных случаев – например, когда покупатель не получил мелкие детали в крупной посылке», – сообщил представитель «Яндекс маркета».
Глава совета по электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров отметил, что массовые возвраты после праздников – заметная проблема для категорий с импульсным спросом, таких как одежда, техника, товары для дома. По его словам, уровень возвратов по некоторым сегментам в e-commerce достигает 15–20%, особенно в период Нового года, 8 марта и других праздников. «Возвращают даже снегоуборочную технику после снегопадов», – отметил он.
Но Федоров призвал подходить к теме осторожно: «Перечень товаров должен быть четким и обоснованным, чтобы не нарушить права потребителей и не вызвать перекос на рынке». В качестве возможных кандидатов он назвал праздничные украшения, товары личной гигиены, нижнее белье и косметику – продукцию, которая теряет товарный вид после использования. В остальном, по его мнению, бизнесу нужно развивать логистику и сервис обмена, а не вводить прямой запрет на возвраты.
Председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов считает, что предлагаемое нововведение противоречит действующему законодательству – как закону «О защите прав потребителей», так и единым правилам Союзного государства. По его мнению, оно нарушает основополагающее право граждан на отказ от товаров ненадлежащего качества, приобретенных как в офлайн-, так и в онлайн-каналах.
Павлов напомнил, что в законодательстве уже предусмотрены меры защиты интересов бизнеса: потребители не имеют права возвращать товары с утратой товарного вида, следами эксплуатации, загрязнениями, а также по истечении установленного срока. Но, по его словам, многие предприниматели, особенно в сегменте малого и микробизнеса, не знают этих положений и потому несут дополнительные издержки.
Он отметил, что в отношении традиционной розницы уже действует перечень непродовольственных товаров, не подлежащих возврату. Этот список утвержден постановлением правительства и включает более 14 товарных групп, в том числе парфюмерно-косметические товары, предметы личной гигиены, бельевые изделия, мебель, бытовую химию, автомобили, технику и электронику.
«Что касается интернет-торговли, то вводить подобные перечни недопустимо, потому что потребитель заключает договор и платит деньги фактически за картинки и описание и должен иметь возможность отказаться от не подошедшего ему товара, который в реальности может существенно отличаться», – добавил Павлов.