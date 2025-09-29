Rendez-Vous приобрела французский одежный бренд Maison David

Rendez-Vous приобрела французский одежный бренд Maison DavidТеперь российская компания будет развивать его как собственную торговую марку
Сеть Rendez-Vous приобрела права на французскую марку мужской, женской одежды и аксессуаров Maison David, сказано в ее сообщении. Продавец — основатель бренда Давид Гамазан. Получить его комментарий не удалось.
Сумму сделки Rendez-Vous в своем релизе не приводит. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что она могла составить около 700 млн руб. Но он уточняет, что эта сумма актуальна, если транзакция включает в себя глобальные права на бренд, дизайн‑архив, технические карты и портфель контрактов с фабриками.
Первый магазин Rendez-Vous был открыт в 2000 г. На весну 2025 г. сеть включала в себя 104 точки по всей стране, писал Forbes. По информации издания, в мае ритейлер запустил франшизу для расширения региональной экспансии. Выручка компании за 2024 г. составила почти 37 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакс».
Бренд Maison David был основан в 2020 г. во Франции. В структуре продаж Rendez-Vous оборот этой марки уже составляет 10–11%, по данным на 2024 г., отмечает Бурмистров. По его словам, сам бренд был одним из ключевых драйверов роста торговой сети, а динамика продаж по ней выше, чем по компании в целом. В Rendez-Vous отмечают, что на решение о приобретении ритейлера повлияло долгое сотрудничество с французским ритейлером и высокий спрос на его ассортимент со стороны потребителей.
Помимо Rendez-Vous, бренд Maison David представлен и в других сетях и на маркетплейсах. Так, на Wildberries продажи одежды под этой маркой составляют сотые доли процента от общих продаж в этой категории, рассказал представитель объединенной компании Wildberries & Russ. При этом он отмечает, что бренд развивается динамично. Так, в 2024 г. его оборот вырос на 800% год к году, а в 2025 г. – еще на 900%. По его словам, такая динамика в разы опережает общие показатели продаж одежды на маркетплейсе. Товары Maison David представлены и на платформах Lamoda и Ozon, единичные экземпляры продаются на «Мегамаркете». В этих компаниях на запросы «Ведомостей» не ответили.
После приобретения Maison David поставки товаров под этим названием продолжатся на маркетплейсах и в розничных сетях, сообщает представитель Rendez-Vous. По его словам, ценовая политика марки на данном этапе может незначительно вырасти. Это будет связано с колебаниями стоимости сырья и логистики. Ассортимент бренда после его приобретения, возможно, только увеличится, а объемы поставок останутся без изменений, прогнозирует он.
Схема, при которой продукция конкретной марки, а также ее коллекции является эксклюзивной для Rendez‑Vous, наиболее эффективна с точки зрения реализации товаров Maison David, отмечает Бурмистров. Развитие этого бренда как собственной торговой марки (СТМ), по его словам, станет драйвером роста B2B‑продаж сети.
Rendez-Vous впервые запускает и собственное производство для развития этой СТМ. Представитель компании не раскрывает, где оно будет расположено. Однако он отмечает, что территория кластера займет 3000 кв. м. На этих мощностях разместятся раскройный цех, пошивочные мастерские и отдел контроля качества. Инвестиции в запуск производства в компании не раскрывают. Сейчас часть мощностей Maison David по-прежнему расположена в Китае.