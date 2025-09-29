Rendez-Vous приобрела французский одежный бренд Maison David

Помимо Rendez-Vous, бренд Maison David представлен и в других сетях и на маркетплейсах. Так, на Wildberries продажи одежды под этой маркой составляют сотые доли процента от общих продаж в этой категории, рассказал представитель объединенной компании Wildberries & Russ. При этом он отмечает, что бренд развивается динамично. Так, в 2024 г. его оборот вырос на 800% год к году, а в 2025 г. – еще на 900%. По его словам, такая динамика в разы опережает общие показатели продаж одежды на маркетплейсе. Товары Maison David представлены и на платформах Lamoda и Ozon, единичные экземпляры продаются на «Мегамаркете». В этих компаниях на запросы «Ведомостей» не ответили.