Крупнейший онлайн-ритейлер КНР JD.com может увеличить долю в «М.видео»

В июле 2025 г. JD.com договорилась о покупке немецкой Ceconomy AG (владеет сетями MediaMarkt и Saturn), которой принадлежит и 15% акций ПАО «М.видео». Ceconomy получила этот пакет в 2018 г. от группы «Сафмар», когда продала российский бизнес MediaMarkt, писали «Ведомости» 31 августа 2018 г. 12 августа РБК со ссылкой на источники сообщал, что JD.com не просто планирует быть косвенным совладельцем «М.видео», а заинтересована в развитии бизнеса в России и продвижении своих товаров через российского ритейлера. На фоне этой новости 12 августа акции «М.видео» подорожали на 9,5%. 18 сентября 2025 г. антимонопольный регулятор ФРГ уже одобрил сделку, но окончательное решение должно принять министерство экономики Германии.