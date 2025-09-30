Крупнейший онлайн-ритейлер КНР JD.com может увеличить долю в «М.видео»Эксперты не исключают, что при участии в допэмиссии китайцы могут получить в сумме до блокпакета
Сеть магазинов электроники и бытовой техники «М.видео» ведет переговоры со стратегическими инвесторами по участию в предстоящей допэмиссии. Часть договоренностей находится в завершающей стадии, в частности с китайской JD.com – крупнейшим онлайн-ритейлером Китая. О проведении переговоров «Ведомостям» сообщил источник, близкий к российской компании. Другой источник «Ведомостей», знакомый с ходом переговоров, подтвердил, что JD.com получила от ПАО «М.видео» необходимые документы для рассмотрения. Но какую долю в допэмиссии «М.видео» может получить JD.com, собеседники «Ведомостей» не уточнили.
Представитель «М.видео» отказался от комментариев. «Ведомости» направили запрос в JD.com.
По словам источника, близкого к «М.видео», стороны также обсуждают размещение ассортимента JD.com на сайте и в магазинах торговой сети и развитие трансграничной торговли через онлайн-канал продаж российского ритейлера.
Допэмиссия под нового инвестора
8 сентября 2025 г. совет директоров ПАО «М.видео» вынес на внеочередное собрание акционеров 13 октября вопрос о замене закрытой подписки на 500 млн акций открытой на 1,5 млрд акций. Как пояснил «Ведомостям» представитель компании, это решение «позволяет иметь гибкость в выборе способов финансирования и завершить докапитализацию на 30 млрд руб. без увеличения долговой нагрузки». Фактический объем размещения будет определен рынком.
Источник «Ведомостей», близкий к компании, отмечает, что изменение формата связано с тем, что закрытая допэмиссия не позволяла привлекать новых стратегических инвесторов. Открытая подписка решает эту проблему и делает выпуск доступным не только для действующих акционеров, объясняет он.
По словам представителя «М.видео», средства от допэмиссии пойдут на снижение долговой нагрузки, пополнение оборотного капитала и развитие стратегических проектов, включая маркетплейс и финтехсервисы. Завершить размещение компания рассчитывает до конца 2025 г. Цена акций будет утверждена советом директоров.
Директор по работе с состоятельными клиентами «БКС мир инвестиций» Андрей Петров отмечает, что открытая допэмиссия фактически станет завершением объявленной ранее докапитализации на 30 млрд руб.
По словам эксперта, хотя выпуск будет в форме открытой подписки, он частично будет напоминать закрытую, так как основные инвесторы уже определены, остальной объем может быть собран через реализацию преимущественного права и частично с рынка.
«Таким образом, JD.com может войти в капитал ритейлера через допэмиссию, а параллельно действующие акционеры, включая структуры Билана Ужахова (владеют 53,6% акций «М.видео». – «Ведомости»), смогут увеличить свои доли. Новый формат выпуска дает больше вариаций: и для привлечения стратегического инвестора, и для укрепления позиций существующих акционеров», – заключает Петров.
В «М.Видео» за два шага
В июле 2025 г. JD.com договорилась о покупке немецкой Ceconomy AG (владеет сетями MediaMarkt и Saturn), которой принадлежит и 15% акций ПАО «М.видео». Ceconomy получила этот пакет в 2018 г. от группы «Сафмар», когда продала российский бизнес MediaMarkt, писали «Ведомости» 31 августа 2018 г. 12 августа РБК со ссылкой на источники сообщал, что JD.com не просто планирует быть косвенным совладельцем «М.видео», а заинтересована в развитии бизнеса в России и продвижении своих товаров через российского ритейлера. На фоне этой новости 12 августа акции «М.видео» подорожали на 9,5%. 18 сентября 2025 г. антимонопольный регулятор ФРГ уже одобрил сделку, но окончательное решение должно принять министерство экономики Германии.
Источник «Ведомостей», близкий к «М.видео», говорит, что компании и JD.com еще предстоит обсудить юридические вопросы, связанные с получением разрешения на сделку по выкупу части допэмиссии ПАО от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями Германии.
Глава совета по электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров видит два сценария развития ситуации. По его словам, 15% акций «М.видео» через Ceconomy обеспечивает JD.com лишь миноритарный пакет с доступом к информации [о работе компании] и возможностью выдвигать кандидатов в органы управления, но не дает реального влияния. Юридически значимый вес появляется при покупке еще 10%, т. е. владении блокирующим пакетом – 25% плюс 1 акция. Это позволяет блокировать решения, принимаемые квалифицированным большинством в 75%: изменения устава, крупные сделки, реорганизацию или ликвидацию, поясняет эксперт.
По словам Федорова, для JD.com логично стремиться увеличить долю именно до такого уровня и текущая допэмиссия «во многом выглядит сделанной под них». Если же 10%-ный пакет выкупят другие инвесторы, JD рискует потерять влияние – их доля после выпуска акций снизится почти вдвое, с 15 до 8,6%.
Советник юрфирмы «МЭФ Legal» Александра Амбрасовская отмечает, что покупка немецкой Ceconomy с высокой вероятностью подпадает под действие указа президента России № 737. Он обязывает получать разрешение от российской правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями на сделки, которые прямо или косвенно ведут к изменению прав владения акциями российских компаний, если они заключаются между дружественными и недружественными иностранными лицами.
Чем занимается JD.Com
«Акционеры Ceconomy, скорее всего, относятся к категории недружественных лиц, тогда как JD.com – дружественная компания, – продолжает Амбрасовская. – Следовательно, для перехода контроля над пакетом «М.видео» через приобретение Ceconomy JD.com потребуется разрешение российской правкомиссии».
«Ведомости» направили запрос в правительство.
Партнер российского офиса китайской юрфирмы Jingsh Law Firm Максим Слугин считает, что ключевым фактором станут санкционные риски для JD.com. «Если речь пойдет о прямом участии китайской компании в капитале «М.видео», это может вызвать проблемы у ее американских розничных инвесторов (акции JD.com торгуются на бирже NASDAQ, а американскому фонду BlackRock Inc. принадлежит 5,2% акций. – «Ведомости»). Поэтому вероятнее, что JD.com выберет косвенную схему через подконтрольные структуры в дружественных юрисдикциях. В этом случае барьеров будет меньше, а основным вопросом станет согласование сделки с российскими антимонопольными органами», – поясняет юрист.
Зачем входить в «М.Видео»
JD.com уже пыталась выйти на российский рынок в 2015 г. Тогда партнерами компании стали «Юлмарт», Rambler, «В контакте», «Яндекс директ» и «Яндекс деньги», Qiwi, «СПСР-экспресс», писали «Ведомости» 16 июня 2015 г. Но уже через полгода проект фактически свернули, так как трансграничная модель торговли не заработала – грузы задерживались на таможне, доставка была медленной, контент не адаптирован под местный рынок, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник 2 июля 2018 г. Тогда же, по данным издания, JD.com планировала вернуться на российский рынок и вела переговоры с Х5 Group, но этого так и не случилось.
Аналитик Data Insight Сергей Семко считает, что возможное участие JD.com в капитале «М.видео» укладывается в глобальную стратегию китайской компании. «После приобретения Ceconomy AG с ее брендами MediaMarkt и Saturn китайская компания может укрепить позиции в России через допэмиссию «М.видео». Это логичный шаг: компания делает ставку на стратегические партнерства и инвестиции в локальные бизнесы», – поясняет он. По словам эксперта, в Германии JD.com обещает сохранить независимость и локальную идентичность приобретенных активов, аналогичный подход возможен и в России.
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает возможное участие JD.com в капитале «М.видео» реалистичным сценарием. По его мнению, российский рынок остается привлекательным для международных игроков. «Те, кто уходил, сегодня также хотели бы вернуться. Через китайских партнеров в страну уже поступает значительный объем техники», – отмечает он.
По словам эксперта, сотрудничество может быть выгодно обеим сторонам: JD.com обладает сильной экспертизой в онлайн-торговле, а «М.видео» – в офлайн-ритейле электроники. «Вместе они могут составить более серьезную конкуренцию маркетплейсам вроде Ozon и Wildberries», – считает Кусков.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что «М.видео» сейчас активно развивает свой маркетплейс и это направление становится все более перспективным. «В сегменте трансграничной торговли мы видим заметный рост: впервые за долгое время Ozon Global обогнал AliExpress, – продолжает эксперт. – Россияне распробовали зарубежные покупки, а ускорение доставки только усиливает этот тренд. Синергия с JD.com, которая обладает экспертизой в трансграничных продажах, может придать бизнесу «М.видео» дополнительный импульс».