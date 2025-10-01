Минпромторг согласовал перечень автомобилей для использования в такси

Минпромторг согласовал перечень автомобилей для использования в таксиСписок обещают обновлять по мере появления новых моделей, соответствующих требованиям закона
Минпромторг опубликовал перечень автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации машин такси, следует из сообщения ведомства. В список вошла продукция шести брендов – «АвтоВАЗа», УАЗа, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвича», это более чем 20 моделей, говорится в сообщении.
В частности, в этот перечень включены семь моделей Lada – Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel – и две модели УАЗа: «Хантер» и «Патриот». Кроме того, в него попали минивэн Sollers SP7, электрокары Evolute пяти моделей (I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space), а также три модели Voyah (Free, Dream, Passion) и продукция «Москвича» (модели 3, 3е, 6 и 8).
В ведомстве отметили, что перечень будет обновляться по мере появления новых моделей российских брендов и локализованных зарубежных на территории России в рамках заключенных специальных инвестконтрактов (СПИК) с учетом обязательств по углублению локализации.
Первичный перечень публикуется заранее с учетом необходимости проинформировать участников рынка и обеспечить планирование будущих закупок, уточнил представитель Минпромторга.
Закон о введении требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси, вступит в силу с 1 марта 2026 г. Согласно документу, автомобиль сможет попасть в реестр такси, если он соответствует балльной системе локализации (система Минпромторга, по которой определяется, можно ли считать продукцию российской). Для работы в такси модель должна набирать не менее 3200 баллов к началу действия закона.
Еще одно условие – производство машин в рамках СПИКа, заключенного в период с 1 марта 2022 г. по 1 марта 2025 г. Закон допускает, что в список могут попасть автомобили, выпущенные по СПИКу, заключенному позднее, либо по контракту, в который были внесены изменения, но после соответствующего решения правительства. С 1 января 2033 г. единственным критерием для внесения автомобиля в реестр такси станет балльная оценка локализации.
Действие закона не будет распространяться на Калининградскую область и регионы Сибирского федерального округа до 1 марта 2028 г., а на регионы Дальневосточного федерального округа – до 1 марта 2030 г.
Как следует из материалов совещания по вопросам локализации автомобилей для такси и каршеринга под руководством Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), ежегодная потребность отрасли в новых автомобилях составляет до 100 000 единиц, а в текущем году отмечается снижение спроса из-за неблагоприятных экономических условий.
Согласно протоколу совещания, в отрасли на конец 2024 г. насчитывалось более 700 000 автомобилей, принадлежащих физлицам, и более 340 000 – профессиональным перевозчикам и такспопаркам. Вместе с этим только среди физлиц в отрасль ежегодно приходит более 500 000 водителей и до 400 000 человек покидают ее в течение года.
Представитель «Яндекс Такси» сообщил «Ведомостям», что отрасли такси нужен полный перечень разрешенных автомобилей как можно скорее, так как от него зависят закупки партнеров на следующий год и их адаптация к новому закону. «Считаем, что в этот перечень на прозрачных условиях должны попасть все локализованные в России марки. Иначе отрасль столкнется с негативными последствиями – оттоком водителей и снижением доступности услуг такси», – полагает он.
Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская уточнила, что большинство представленных в списке Минпромторга автомобилей не распространены в таксопарках, а некоторые, например УАЗ и «Нива Тревел», некомфортны для перевозки пассажиров. По ее словам, в России только треть таксопарков используют российские машины, тогда как основу техники для отрасли составляют западные и китайские бренды.
Аналитик «Эйлер» Владимир Беспалов уточнил, что утверждение списка не означает, что не попавшие в него автомобили нельзя будет использовать в такси с 1 марта 2026 г., так как участники отрасли могут включить до обозначенной даты свои машины в реестр такси и работать на них после вступления закона в силу.
При этом список разрешенных к работе такси машин очевидно может быть расширен, в том числе за счет пока не попавших в него моделей, производимых в России, например Haval или Solaris, уточнил Беспалов.
Руководитель практики Kept по работе с компаниями автопрома Станислав Зингиревич добавил, что за оставшееся время до вступления закона в силу таксопаркам необходимо позаботиться о приобретении достаточного количества автомобилей и включении их в реестр.
Выполнение требований Минпромторга производителями Haval, Tenet и прочими локализующимися на данный момент брендами выправит ситуацию в пополнении машин для класса «комфорт», но классы «бизнес» и «премиум» в такси могут пострадать, считает Зингиревич.