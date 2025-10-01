Минпромторг согласовал перечень автомобилей для использования в такси

Аналитик «Эйлер» Владимир Беспалов уточнил, что утверждение списка не означает, что не попавшие в него автомобили нельзя будет использовать в такси с 1 марта 2026 г., так как участники отрасли могут включить до обозначенной даты свои машины в реестр такси и работать на них после вступления закона в силу.