Ozon пообещал отсрочить новые правила возврата товаров, но не сделал этого

Ozon пообещал отсрочить новые правила возврата товаров, но не сделал этогоВместо этого маркетплейс разрешил продавцам вывозить возврат сразу после его поступления на склад
Топ-менеджеры Ozon 30 сентября на встрече с селлерами пообещали отсрочить до 15 октября принудительный перевод возвратов товаров, продаваемых по схеме FBS (реализация со склада продавца), на свои склады. Но уже на следующий день маркетплейс объявил о запуске изменений с 1 октября, как и планировалось ранее. Об этом «Ведомостям» рассказал один из селлеров, участвовавших во встрече, и подтвердил представитель Ассоциации участников рынка электронной торговли (АУРЭК), организовавшей эту встречу. Еще один источник «Ведомостей», участвовавший во встрече, уточнил, что полная отмена новых правил возврата на встрече не обсуждалась.
Проведение встречи подтвердил и представитель маркетплейса. «Сама встреча была закрытой, чтобы в режиме диалога с партнерами собрать возражения и обсудить разные варианты их решения, – сообщил он. – Детально обсуждать содержание считаем неуместным. Нам важно и дальше сохранять пространство для прямого общения с предпринимателями и находить совместные решения проблемных вопросов».