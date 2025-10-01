Ozon пообещал отсрочить новые правила возврата товаров, но не сделал этого

Топ-менеджеры Ozon 30 сентября на встрече с селлерами пообещали отсрочить до 15 октября принудительный перевод возвратов товаров, продаваемых по схеме FBS (реализация со склада продавца), на свои склады. Но уже на следующий день маркетплейс объявил о запуске изменений с 1 октября, как и планировалось ранее. Об этом «Ведомостям» рассказал один из селлеров, участвовавших во встрече, и подтвердил представитель Ассоциации участников рынка электронной торговли (АУРЭК), организовавшей эту встречу. Еще один источник «Ведомостей», участвовавший во встрече, уточнил, что полная отмена новых правил возврата на встрече не обсуждалась.