ФАС попросила Ozon и Wildberries урегулировать конфликт с продавцами

Юрист подчеркивает, что главная особенность рекомендаций в том, что они не оформлены в виде акта, который можно было бы оспорить в суде. «Фактически у компаний есть выбор – либо прислушаться и внести изменения, либо принять на себя регуляторные риски, – говорит Терентьев. – Теоретически можно дождаться формального предписания и уже его оспаривать в суде, но практика последних лет показывает, что суды чаще встают на сторону ФАС. В лучшем случае получится лишь отсрочить вступление мер в силу».