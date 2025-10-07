ФАС попросила Ozon и Wildberries урегулировать конфликт с продавцами

ФАС попросила Ozon и Wildberries урегулировать конфликт с продавцамиЕсли результата не будет до конца октября, служба примет меры антимонопольного регулирования
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила Ozon и Wildberries до 30 октября отчитаться о доработке новых инструментов, вызвавших жалобы со стороны продавцов этих маркетплейсов. Такой срок содержится в протоколе заседания экспертного совета по развитию конкуренции в цифровой сфере при ФАС (есть в распоряжении «Ведомостей»). Совет на заседании 2 октября признал, что новые механизмы, введенные Wildberries и Ozon, не соответствуют принципам открытости, могут ущемлять интересы предпринимателей и вести к навязыванию нежелательных условий.
ФАС предупредила, что после отчетов Wildberries и Ozon служба проведет дополнительную оценку спорных механизмов. Если окажется, что практики по-прежнему нарушают закон, ФАС может принять меры антимонопольного реагирования вплоть до запрета тех условий маркетплейсов, на которые ранее жаловались продавцы.
Одной из претензий, которые обсуждал совет при ФАС, было внедрение Wildberries с августа этого года индекса остатка товара и инструмента «Привлекательная цена», а также новый порядок оказания платных услуг через «Тарифный конструктор». Продавцам с низким индексом остатка предлагалось либо участвовать в акциях, либо оплачивать хранение по повышенному тарифу.
ФАС рекомендовала Wildberries прописать в договоре между продавцами и площадкой, когда и к каким товарам применяется индекс остатка, как продавец может оспорить присвоенное значение, какие меры применяются к товарам с низким индексом и на каких условиях, а также получать согласие на скидки на товары с низким индексом остатка. Также Wildberries предложено сделать систему дополнительных услуг гибкой, чтобы продавцы могли при желании быстро от них отказаться.
Жалобы от предпринимателей на новую политику Wildberries начали поступать в августе, сообщил представитель ФАС. Речь шла о навязывании участия в акциях и ограничениях в ценообразовании. 23 сентября Wildberries объявила об отмене инструмента «Поддержка продаж» («Привлекательная цена»).
Кроме того, совет обсудил изменения в политике Ozon по возвратам, вступившие в силу 1 октября. Теперь товары, отмененные или возвращенные покупателями при FBS-модели (продажа со склада продавца), автоматически отправляются на склады маркетплейса. Продавцы теряют возможность забрать их самостоятельно, что, по мнению ФАС, создает «неопределенность в распоряжении товаром» и мешает их реализации в других каналах. Также совет отметил проблемы с самовывозом продукции со складов Ozon и жалобы на блокировку аккаунтов покупателей.
Служба рекомендовала Ozon пересмотреть договоры с продавцами и закрепить за селлерами право получать временные слоты на самовывоз в заранее установленные сроки, а также обязать площадку соблюдать свои обязательства по обработке таких заявок. Кроме того, продавцы должны иметь возможность получать возвраты от покупателей тем же способом, каким они были изначально отправлены.
Отдельно ФАС обратила внимание на жалобы, связанные с ошибочными блокировками аккаунтов покупателей, и рекомендовала Ozon пересмотреть эти процессы с учетом необходимости соблюдения прав пользователей и защиты продавцов от недобросовестных действий со стороны конкурентов или потребителей.
Наконец, служба рекомендовала маркетплейсам не вносить в одностороннем порядке изменения в правила работы, которые вступают в силу в сжатые сроки.
Что говорят платформы
Представитель Wildberries заявил «Ведомостям», что как добросовестный участник рынка компания всегда следует рекомендациям ФАС. Он отметил, что индекс остатка был введен в рамках тестирования нового подхода к управлению складскими мощностями, чтобы освободить место на складах под более востребованные товары. «После получения обратной связи от продавцов мы уже внесли изменения в логику работы инструмента, – заверил собеседник. – Некоторые детали будут дополнительно проработаны с учетом рекомендаций ФАС».
Представитель Wildberries также утверждает, что подключение любых услуг «Конструктора тарифов» является добровольным и не влияет на возможность работы продавца на площадке.
Представитель Ozon сообщил «Ведомостям», что компания «внимательно относится к требованиям ФАС» и изучает обращение регулятора. Маркетплейс уже упростил порядок вывоза товаров со склада, после того как получил от партнеров ряд замечаний, напоминает собеседник. Теперь заявку на вывоз можно подать сразу после поступления возврата на склад, а не через 30 дней, как раньше.
Представитель маркетплейса добавил, что компания разрабатывает функцию автоматического вывоза всех возвратов: продавец сможет один раз настроить процесс, не отслеживая слоты и самостоятельно выбирая удобную точку получения. Стоимость услуги, заверяют в компании, не будет отличаться от стандартной обратной логистики по модели FBS.
Кроме того, Ozon дополнительно проанализирует категории товаров и сценарии, в которых новый порядок возвратов особенно чувствителен для продавцов, говорит собеседник. На вопрос, вернут ли продавцам возможность выбирать, куда возвращать товар, он не ответил.
1 октября «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что топ-менеджеры Ozon 30 сентября на встрече с селлерами пообещали отсрочить до 15 октября принудительный перевод возвратов товаров, продаваемых по схеме FBS, на свои склады. Но на следующий день маркетплейс сообщил о запуске изменений с 1 октября, как планировалось ранее, но с корректировкой условий.
Что говорят эксперты
Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев отмечает, что рекомендации ФАС не являются юридически обязательными. «Это не предписание и даже не предупреждение, – пояснил он. – Но их игнорирование может обернуться для компаний серьезными последствиями вплоть до возбуждения административного дела, скорее всего, по признакам злоупотребления доминирующим положением». По словам эксперта, в случае дальнейшего разбирательства маркетплейсам могут грозить оборотные штрафы – до 15% от выручки. «Даже минимальные проценты в масштабах маркетплейса – это миллиарды рублей, учитывая масштабы бизнеса крупнейших площадок», – добавил Терентьев.
Юрист подчеркивает, что главная особенность рекомендаций в том, что они не оформлены в виде акта, который можно было бы оспорить в суде. «Фактически у компаний есть выбор – либо прислушаться и внести изменения, либо принять на себя регуляторные риски, – говорит Терентьев. – Теоретически можно дождаться формального предписания и уже его оспаривать в суде, но практика последних лет показывает, что суды чаще встают на сторону ФАС. В лучшем случае получится лишь отсрочить вступление мер в силу».
По словам руководителя Института развития предпринимательства и экономики Артура Гафарова, сейчас речь идет о попытке ФАС и крупнейших маркетплейсов купировать конфликт в рамках саморегулирования. «Фактически мы наблюдаем джентльменскую попытку госоргана и бизнеса договориться «по-хорошему», без применения жестких антимонопольных мер», – отметил он.
Гафаров также замечает, что ФАС дала площадкам время на добровольное устранение спорных практик. Если Wildberries и Ozon не предпримут шагов в указанный срок, служба вправе применить меры, предусмотренные законом о защите конкуренции. «Как правило, это обязательные для исполнения предписания – изменить условия оферты, пересмотреть механизмы штрафов, комиссий, возвратов или логистики. В случае их игнорирования ФАС может наложить штраф», – добавил эксперт.